Crespo fala em arrumar a defesa do São Paulo e em pontuar todo jogo para se afastar do Z4

O São Paulo conseguiu buscar o empate fora de casa contra o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira (16). Mas o 2 a 2 deixou o time ainda mais perto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos, o Tricolor está na 16ª posição, uma acima do Z4. O técnico Hernán Crespo admitiu o momento ruim, mas falou em pontuar em todos os jogos para sair da incômoda situação.

— Normal que devemos nos preocupar. É realidade que estamos e temos de lutar para sair. Espero, acho e acredito que vamos sair cedo, mas temos de lutar até o fim. Temos talento e vontade para sair o mais cedo possível, mas temos de estar prontos para lutar até o fim — afirmou o treinador em coletiva.

Assim que chegou, Crespo tratou de mudar o sistema de jogo do São Paulo e passou a escalar o time com três zagueiros. Entre a derrota para o Flamengo e o empate diante do Bragantino, o técnico mudou o time, tirando os três volantes da derrota para o time carioca, optando por dois volantes e dois atacantes contra o Massa Bruta em Bragança Paulista. Mesmo assim, em dois jogos, o time levou quatro gols.

— Nesse momento, temos de tentar dar segurança à defesa para poder criar. Coisa que aconteceu hoje — explicou o argentino.

Precisando se afastar da zona de rebaixamento, Crespo dá a receita para o time se livrar dos riscos de rebaixamento.

— Se você pegar cada um dos jogadores, você sabe quem está bem. Nem todos estão num nível ótimo. Temos que tentar chegar nesse nível todos juntos. E precisamos falar. Por enquanto, tratar de fazer bem, pontuar todo jogo. O momento do time é pontuar. Todo jogo. É assim. Para sair dessa situação, que é incômoda — analisou Crespo.

O São Paulo volta a campo no próximo sábado (19) para o clássico contra o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Morumbis.