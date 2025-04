Calleri ficou em campo apenas 30 minutos diante do Botafogo no duelo da última quarta-feira (16), pelo Brasileirão. O atacante saiu com dores no joelho esquerdo e sofreu uma lesão grave no ligamento cruzado anterior, confirmada pelo São Paulo, e precisará passar por cirurgia. A informação foi divulgada pelo clube na tarde desta quinta (17).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Segundo o comunicado do Tricolor, o jogador realizou exame de ressonância magnética e passou por consulta com um médico especializado na área nesta manhã, o que confirmou a necessidade da interversão cirúrgica para a correção do ligamento.

Calleri recebeu atendimento médico no gramado após uma divida com o volante Marlon Freitas, do Botafogo, e até tentou permanecer em campo. Três minutos depois, o camisa 9 voltou a sentir incômodo e pediu para ser substituído. André Silva, que marcou um dos gols no empate com o alvinegro, entrou em sua vaga. Durante o restante do primeiro tempo, permaneceu no banco de reservas sendo atendido, mas no intervalo desceu para o vestiário.

continua após a publicidade

Calleri ficou no banco de reservas após ser substituído contra o Botafogo. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Ainda não há uma definição exata de quanto tempo o atacante ficará afastado. Entretanto, lesões de LCA que precisam de intervenção cirúrgica costumam a levar seis a nove meses para a recuperação completa do jogador, o que poderia tirar o argentino de toda a temporada 2025.

A situação acende um alerta no São Paulo, que já lida com um departamento médico cheio. Até o momento, o Tricolor não conta com Pablo Maia, Luiz Gustavo, Oscar e Lucas Moura — e nenhum deles terá condições de jogo a tempo do clássico contra o Santos, no fim de semana.

continua após a publicidade

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta quinta-feira (17), no CT da Barra Funda. Apenas os jogadores que não foram relacionados para a partida participaram do treino.

Opções no elenco

Essa não é a primeira lesão que Calleri sofre nos últimos meses. Na reta final de 2024, o atacante ficou afastado por uma lesão muscular, e ainda foi poupado por Zubeldía das últimas rodadas do Brasileirão para concluir sua recuperação com cautela.

Nesse período, o Tricolor viu André Silva surgir como uma opção viável no ataque da equipe. O jogador entrou em duelos impostantes, marcou gols e ganhou mais minutagem desde então. Nesta temporada, Calleri tem 18 jogos e apenas três bolas na rede, mesmo número de partidas de André, que tem seis gols anotados.

Outro nome que pode ganhar mais espaço com a saída de Calleri é o jovem Ryan Francisco. Artilheiro do sub-20 do São Paulo em 2024 e da Copinha 2025, quando o Tricolor foi campeão, a promessa da base tem buscado mais minutos com Luis Zubeldía e agora deve ter oportunidades em jogos de peso, como o Brasileirão e Libertadores. Luciano, que tem a polivalência como um trunfo, já atuou como referência na área e também pode ser uma opção para o ataque da equipe.