Entre má fase e desespero, Luciano é quem grita pelo São Paulo em empate

Se existe um nome que está se mostrando como a possível salvação de Hernán Crespo para contornar a má fase do São Paulo, este nome é Luciano Neves. Contra o Flamengo, na estreia do argentino, foi desfalque por suspensão. Nesta quarta-feira (16), retornou. E como titular. No placar por 2 a 2 contra o Bragantino, que complicou a situação do Tricolor, o camisa 10 foi quem gritou, além de ter sido a mente pensante do elenco.

O destaque veio aos oito minutos de jogo. Dupla de André Silva no ataque, foi quem deu a assistência. Mesmo que a braçadeira de capitão estivesse com Rafael no gol, em diversos momentos do confronto contra o Red Bull Bragantino, Luciano exercia este mesmo papel. A confiança era tanta que o próprio goleiro pediu para que o atacante fosse falar com a arbitragem em alguns momentos do jogo.

Aparecendo quando precisava, sempre sério e com a típica marra estampada no rosto, algo que sempre o acompanha. Isso teve um segredo por trás: Luciano como segundo atacante. Função na qual sempre sinalizou que preferia jogar - mesmo em momentos no qual Zubeldía, ex-técnico do São Paulo, preferia utilizá-lo como meia.

No caminhar da partida, a postura de Luciano se manteve. Perto dos 25 minutos, um gesto chamou atenção. "À lá" Crespo, chegou até mesmo a passar algumas orientações para jogadores de outros setores, como Ferraresi e Alan Franco, gesticulando e conversando. Isso mostra um segredo que pode ser útil para o São Paulo, em meio à má fase: é no ataque que Luciano grita pelo clube.

Após o gol de André Silva, o São Paulo recuou. Mesmo assim, a bola parecia procurar Luciano. Aos 45 minutos do primeiro tempo, quando o Bragantino buscou o empate, o descontentamento na face do 10 era nítido.

Luciano quem deu assistência para o gol de André Silva (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Segundo tempo de Luciano

No segundo tempo, Luciano viu com nítido descontentamento o Bragantino sair na frente. Em uma tentativa de resposta, uma falha grande foi refletida em seu olhar. Aos 14 minutos, Bobadilla encontrou o camisa 10 na área, deixou a bola em seus pés, mas finalizou para fora.

A redenção veio um pouco depois. Um minuto depois, Luciano acertou uma bicicleta para André Silva, e em mais uma tabelinha da dupla, o camisa 17 achou o gol. Mais uma vez, Luciano influenciando o placar tricolor. A esperança que veste camisa 10? Talvez.

Luciano deixou o gramado aos 37 minutos do segundo tempo. Sem o gol que procurou, mas se mostrando como destaque. Atualmente, podendo ser considerado um dos melhores do elenco, mesmo em meio a instabilidade. Ainda tem muito caminho, mas agora com a posição ajustada e mostrando foco, pode dar o caminho das pedras ao São Paulo. Seja no frio, longe de casa e em mais um dia sem vencer.