São Paulo pode buscar alternativa para Calleri no mercado

O São Paulo perdeu Calleri para o restante da temporada e pode buscar uma alternativa para o jogador no mercado. O argentino sofreu uma lesão no LCA e pode levar até nove meses para se recuperar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No elenco, o time conta com André Silva e Ryan Francisco. A priori, a opção para substituir o jogador será André Silva, mesmo com o jogador tendo algumas características diferentes. Ryan Francisco tem status de promessa, mas ainda soma poucos pontos no profissional. E com isso, a estratégia do Tricolor pode ser ir buscar no mercado.

Segundo antecipado pelo "GE", a Europa deve ser visada. O Lance! apurou que ainda não existem propostas, mas que o entendimento do São Paulo é que contratações serão buscadas na próxima janela em caso de extrema necessidade, muito pela situação financeira do clube.

continua após a publicidade

➡️ Ferreira engata melhor fase pelo São Paulo e dá ‘nova cara’ ao ataque tricolor

Existiriam conversas de que a diretoria do São Paulo estaria de olho em bons negócios, que podem se assemelhar com o feito por Cédric - alguém livre no mercado e que tenha uma folha salarial de acordo com o que o time consiga bancar.

Calleri deve perder o restante da temporada (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Entenda a lesão de Calleri

Segundo o comunicado do Tricolor, o jogador realizou exame de ressonância magnética e passou por consulta com um médico especializado na área na quinta-feira (17), o que confirmou a necessidade da interversão cirúrgica para a correção do ligamento.

continua após a publicidade

Ainda não há uma definição exata de quanto tempo o atacante ficará afastado. Lesões de LCA que precisam de intervenção cirúrgica costumam a levar seis a nove meses para a recuperação completa do jogador, o que poderia tirar o argentino de toda a temporada 2025.

A situação acende um alerta no São Paulo, que já lida com um departamento médico cheio. Até o momento, o Tricolor não conta com Pablo Maia, Luiz Gustavo, Oscar e Lucas Moura.