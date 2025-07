Luciano projeta clássico contra o Corinthians: ‘outra final’

Luciano foi um dos destaques do São Paulo no empate por 2 a 2 contra o Red Bull Bragantino, em jogo disputado nesta quarta-feira (17), no Estádio Cícero de Souza Marques, válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 deu duas assistências para André Silva marcar os dois gols tricolores. Mesmo assim, o São Paulo segue em uma situação delicada na tabela do Brasileirão. O time caiu para a 16ª posição, com 13 pontos, uma colocação acima da zona de rebaixamento. O Vitória, primeiro time dentro da zona, empatou com o Botafogo e permanece com 12.

Além disso, o Tricolor ampliou a sequência negativa para cinco partidas sem vitória. Apesar disso, Luciano valorizou o ponto somado fora de casa, diante de um adversário que costuma ser forte atuando em Bragança Paulista.

— Controlamos a maioria do primeiro tempo, tivemos chance de fazer dois ou até três gols, mas infelizmente não concluímos em gol e acabamos levando o gol. No segundo tempo, começamos um pouco abaixo e tomamos a virada, mas soubemos marcar e pressionar para conquistar o empate. Um ponto importante, porque a equipe do Bragantino é muito boa aqui — afirmou ao Premiere.

Nos minutos finais da partida, por volta dos 35 minutos, Luciano deu uma arrancada, sentiu dores e optou por colocar a bola para fora, o que gerou certa preocupação em parte da torcida. No entanto, o próprio atacante tratou de minimizar o episódio.

— Ali foi cãibra mesmo. Fiquei muito tempo sem jogar. Estava suspenso contra o Flamengo, então fiquei um tempinho a mais [sem jogar] que os meus companheiros. Estou bem na parte física — tranquilizou o jogador.

O próximo desafio do São Paulo será no fim de semana. O Tricolor recebe o Corinthians neste sábado, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela 15ª rodada do Brasileirão.

— Agora é clássico, é outra final para nós. Espero que, com o apoio dos nossos torcedores mais uma vez, a gente possa fazer um grande jogo e sair vitorioso — concluiu Luciano.