Em jogo elétrico, São Paulo e Red Bull Bragantino ficam no empate pelo Brasileirão

São Paulo e Red Bull Bragantino empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira (16), no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. André Silva marcou duas vezes para o São Paulo, enquanto Guzmán e Hurtado marcaram para o Massa Bruta. Com o resultado, o time do interior de São Paulo chegou aos mesmos 27 pontos de Flamengo e Cruzeiro, mas perdeu a chance de assumir a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, e está na 3ª colocação. Já o Tricolor, com o ponto somado, foi a 13 pontos, caiu para a 16ª posição e segue próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Como foi o jogo

O São Paulo entrou em campo pressionado pela proximidade com o Z4. E o senso de urgência parece ter renovado o ânimo do time, que começou a partida com um comportamento totalmente oposto ao apresentado na derrota para o Flamengo.

Uma mudança tática de Hernán Crespo contribuiu para ter um time com mais pegada no meio de campo e poder de ataque. O argentino optou por colocar Bobadilla e Luciano nos lugares de Alisson e Pablo Maia. Além disso, trocou Sabino por Ferraresi no trio de zaga. Abandonou a formação com três volantes, que não foi bem diante do time carioca. Assim, Oscar voltou para o meio de campo e Luciano formou uma dupla de ataque com André Silva. Foi justamente em uma conexão entre os dois atacantes que o São Paulo abriu o placar.

Aos 9 minutos, Cédric Soares lançou Luciano nas costas da defesa do Bragantino. O camisa 10 recebeu, ajeitou e cruzou na cabeça de André Silva, que só teve o trabalho de desviar do goleiro Cleiton.

O gol acordou os donos da casa, que passaram a tentar mais jogadas de ataque e começaram a ameaçar o gol defendido por Rafael, especialmente em bolas aéreas.

Com mais dinâmica no meio, o São Paulo controlava o jogo e teve pelo menos três chances para ampliar o marcador com Enzo Díaz, Luciano e André Silva. Só que Jhon Jhon começou a aparecer no jogo e o Red Bull Bragantino melhorou na partida, até chegar ao gol. Após o Massa Bruta empilhar cruzamentos para a área tricolor, Guilherme Lopes cruzou e Guzmán Rodríguez subiu entre Arboleda e Ferraresi para cabecear sem chances para o goleiro Rafael, aos 42 minutos. O time da casa aumentou o ritmo, passou a pressionar e por pouco não virou o jogo.

A etapa final começou com o time da casa mais ligado. Eduardo Sasha obrigou Rafael a fazer grande defesa antes dos dois minutos. A mudança de postura deu resultado. Hurtado chutou de fora da área, a bola desviou em Alan Franco e 'matou' Rafael para virar o placar.

O São Paulo não conseguia repetir a pressão na saída de bola do Bragantino e também não criava chances de gol, apesar de voltar a controlar o jogo.

Na marra, o Tricolor chegou ao empate aos 18 minutos, após Luciano recuperar uma bola cruzada, que parou nos pés de André Silva. O centroavante chutou, a bola desviou na zaga e morreu no fundo do gol de Cleiton.

A partida ficou imprevisível, com os dois times se alternando no controle do jogo. As mudanças dos dois técnicos fez o timo de jogo cair, e as chances de gol começaram a ficar mais raras de acontecer. No fim, o São Paulo forçou o ritmo e tentou a vitória, mas sem muita organização. Assim, o placar se manteve inalterado até o fim.

O que vem por aí

O São Paulo volta a campo no sábado (19) e enfrenta o Corinthians, às 21h (de Brasília), no Morumbis. Já o Red Bull Bragantino viaja e enfrenta o Vitória, domingo (20), às 16h, no Barradão.

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 2 SÃO PAULO

14ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 16/07/2025 - 21h30

📍 Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

🥅 Gols: André Silva, aos 9’ do 1ºT e aos 18’ do 2ºT (SÃO); Guzmán Rodríguez, aos 42' do 1ºT e Hurtado, aos 3' do 2ºT (RBB)

🟨 Cartões amarelos: Guilherme Lopes, Gabriel e Sasha (RBB)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

🏁VAR: Marcio Henrique de Gois-SP

⚽ ESCALAÇÕES

RED BULL BRAGANTINO (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Rodríguez e Guilherme Lopes (Agustín Santana); Gabriel, Fabinho (Eric Ramírez) e Jhon Jhon (Gustavo Neves); Lucas Barbosa, Sasha e Mosquera (Vinicinho).

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco (Sabino); Cédric, Bobadilla, Marcos Antônio (Alisson), Oscar (Ferreirinha) e Enzo Díaz; Luciano (Rodriguinho) e André Silva (Dinenno).