Rafael lamenta empate, mas valoriza sequência invicta do São Paulo

O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1, neste sábado (26), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Pedro Henrique marcou para os mandantes, enquanto Ryan Francisco fez o gol do Tricolor no Castelão.

A equipe de Zubeldía segue sem perder no Brasileirão. Apenas o Tricolor, Flamengo e Palmeiras permanecem sem derrotas na competição nacional. Entretanto, são cinco empates e o São Paulo está na sétima colocação. O Ceará é o sexto lugar na tabela, na zona de classificação para a Libertadores. Após o jogo, o goleiro Rafael falou sobre o resultado.

— Com certeza, é claro que a gente veio aqui para ganhar. Eu acredito que, na minha análise, é difícil a gente fazer essa avaliação saindo de campo, mas, ao meu ver, nosso time jogou melhor, criou melhor, tivemos mais oportunidades do que o time deles. Então, saímos com um placar adverso ainda por seis minutos de jogo. Jogar aqui é muito difícil, a gente vem num calor muito grande, a cada três dias, jogos, viagens. Mesmo assim, a gente apresentou um excelente jogo, com muitas trocas, e, mesmo assim, o time se fez muito competitivo dentro de campo — disse o goleiro na saída do campo em entrevista à Prime Vídeo.

São Paulo e Ceará empataram pelo Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Invicto no Brasileirão

Rafael buscou um discurso otimista após o empate do Tricolor. A sequência sem derrotas serviu para assegurar o cargo de Zubeldía, que vinha sendo criticado por parte da torcida. Na Libertadores, o São Paulo vem de vitória sobre o Libertad, fora de casa.

— Eu acho que faltou muito pouco mais uma vez para a gente sair daqui com os três pontos, é claro que a gente veio aqui para isso, mas é ressaltar que o time não vem perdendo e quando você não consegue ganhar jogando bem que pelo menos leva um empate, mas tranquilo que a gente vem fazendo bons jogos e se a gente continuar assim a gente vai estar sempre muito próximo da vitória — disse o goleiro do São Paulo.