Zubeldía concede entrevista coletiva após empate do São Paulo; veja na íntegra

O São Paulo empatou com o Ceará por 1 a 1, neste sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro. O duelo aconteceu no Castelão, em Fortaleza, e o Tricolor segue invicto na competição nacional. Zubeldía concede entrevista coletiva após o empate.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O gol do Ceará foi marcado por Pedro Henrique e Ryan Francisco empatou o duelo. Foi o primeiro gol do atacante no Campeonato Brasileiro em sua estreia como titular do São Paulo. A equipe de Zubeldía segue sem perder no Brasileirão.

Apenas o Tricolor, Flamengo e Palmeiras permanecem sem derrotas na competição nacional. Entretanto, são cinco empates e o São Paulo está na sétima colocação. O Ceará é o sexto lugar na tabela, na zona de classificação para a Libertadores.

continua após a publicidade

O São Paulo atuou com uma equipe alternativa, com titulares no banco de reservas. A decisão de Zubeldía foi motivada pelo calendário intenso do Tricolor, que se divide entre Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, torneio em que a equipe faz a sua estreia na terça-feira (29), contra o Náutico, no Morumbis.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Assista à entrevista na íntegra

Próximo jogo

Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo terá mais um desafio contra uma equipe cearense. Na sexta-feira (2), o Tricolor enfrentará o Fortaleza, em um duelo importante que acontecerá às 21h30 (horário de Brasília) no MorumBis. O jogo promete ser uma disputa acirrada, já que ambas as equipes buscam melhorar suas posições na tabela.

continua após a publicidade

Antes desse confronto, o São Paulo terá outro compromisso pela Copa do Brasil. Na terça-feira (29), o time receberá o Náutico no MorumBis, para o jogo de ida da terceira fase da competição nacional.