Joia marca, e São Paulo arranca empate contra o Ceará no Brasileirão

O São Paulo arrancou um empate contra o Ceará, no Castelão, e segue invicto no Campeonato Brasileiro. A partida entre as equipes terminou 1 a 1, neste sábado (26), pela sexta rodada da competição nacional. Pedro Henrique marcou para os mandantes, enquanto Ryan Francisco balançou as redes para o Tricolor.

A equipe de Zubeldía segue sem perder no Brasileirão. Apenas São Paulo, Flamengo e Palmeiras permanecem sem derrotas na competição nacional. Entretanto, são cinco empates e o Tricolor está na sétima colocação. O Ceará é o sexto lugar na tabela, na zona de classificação para a Libertadores.

Como foi o jogo?

O Ceará marcou no começo do primeiro tempo. Aos três minutos, Matheus Bahia lançou Pedro Henrique, que superou Igor Vinícius na corrida, e finalizou por cobertura para abrir o placar para os donos da casa. Mesmo com o baque, o São Paulo equilibrou o duelo.

O Tricolor teve mais a posse de bola durante a primeira etapa, enquanto o Ceará apostava nos contra-ataques para ampliar a vantagem. Pedro Raul teve uma boa chance, mas perdeu no combate com Sabino e não conseguiu finalizar dentro da área.

A melhor chance dos paulistas aconteceu somente aos 43 minutos. Ferreirinha bateu escanteio, a zaga rebateu, e o atacante aproveitou o rebote para cruzar novamente. Ryan Francisco aproveitou vacilo da defesa adversária e cabeceou sozinho para empatar o duelo.

A segunda etapa foi truncada, sem grandes chances para ambas as equipes. Zubeldía manteve a estratégia de poupar os jogadores e substituiu Ryan Francisco, o autor do gol. A melhor chance foi do Ceará, com Matheus Araújo, que finalizou dentro da área, mas a bola saiu por cima do travessão.

Os times demonstraram cansaço no final da partida, com um aumento nos erros de passes para ambas as equipes. No final do duelo, o Ceará pressionou o São Paulo, chegou a ter chance em uma cabeçada de Pedro Raul, mas o jogo terminou empatado.

Ceará e São Paulo empataram em rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

O que vem por aí?

Na próxima rodada do Brasileirão, o São Paulo volta a enfrentar uma equipe cearense. Na sexta-feira (2), às 21h30 (de Brasília), o Tricolor encara o Fortaleza, no MorumBis. No dia seguinte, o Ceará recebe o Vitória, às 18h30 (de Brasília), no estádio Presidente Vargas.

Antes disso, as duas equipes atuam como mandantes no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na terça-feira (29), o São Paulo enfrenta o Náutico, às 21h30 (de Brasília), no MorumBis. Na quarta-feira (30), o Ceará enfrenta o Palmeiras, às 19h30 (de Brasília), no Castelão.

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 x 1 SÃO PAULO

6ª rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: sábado, 26 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Castelão, em Fortaleza

🥅 Gol: Pedro Henrique (3'/1ºT) (1-0); Ryan Francisco (43'/1ºT) (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Enzo Díaz (SÃO); William Machado (CEA); Pedro Henrique (CEA); Marco Antônio (SÃO); Igor Vinícius (SÃO)

🟥 Cartão vermelho: -

ESCALAÇÕES

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia (Nicolas); Fernando Sobral (Lourenço), Diego e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano (Lelê), Pedro Raul e Pedro Henrique (Guilherme)

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius (Rodriguinho), Sabino, Ferraresi e Enzo Díaz; Alisson (Marco Antônio), Bobadilla e Luciano (Alan Franco); Lucas Ferreira, Ferreirinha (Cédric Soares) e Ryan Francisco (André Silva)

🟥ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Luanderson Lima dos Santos

🖥️VAR: Diego Pombo Lopez