Com desfalques, Ceará é escalado para enfrentar o São Paulo

O Ceará está confirmado para enfrentar o São Paulo, na noite deste sábado (26), em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão. Para a partida, o técnico Léo Condé não poderá contar com jogadores importantes.

O Ceará está confirmado para enfrentar o São Paulo, na noite deste sábado (26), em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão. Mesmo com três desfalques importates, o técnico Léo Condé vai mandar a campo uma equipe com sua força máxima.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Para a partida de logo mais, o Vozão não poderá contar com o goleiro Bruno Ferreira, que sofreu uma lesão no quadril e vai desfalcar a equipe por um mês. Por conta disso, Fernando Miguel vem sendo títular.

Além dele, o volante Richardson e o atacante Fernandinho também estão fora. Outro desfalque importante é o lateral-direito Fabiano, que recebeu o terceiro amarelo na derrota para o Bahia e vai cumprir suspensão neste final de semana. Com isso, o português Rafael Ramos vai começar na posição.

continua após a publicidade

No ataque, a novidade será Pedro Henrique que será títular. O ex-jogador do Corinthians jogará ao lado de Galeano e do artilheiro Pedro Raúl.

Com isso, o Ceará vai a campo com a seguinte escalação: Fernando Miguel; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

continua após a publicidade

Invencibilidade do Ceará em casa

O Vozão tem feito um bom começo do Brasileirão e está ocupando a sexta colocação na tabela, com ste pontos conquistado até o momento. A equipe de Léo Condé está invicta jogando no Castleão e suas únicas derotas aconteceram fora de casa.

O Ceará busca voltar a vencer na competição após a derrota no meio de semana para o Bahia por 1 a 0. A equipe de Léo Condé busca se manter entre os primeiros colocados da tabela de classificação do Brasileirão.

Pedro Raul vive grande fase no Ceará (Foto: Divulgação)

Esse será o primeiro confronto das equipes após cinco anos, o úlitimo aconteceu no Brasileirão de 2022 e acabou com vitória do São Paulo por 2 a 0. Após isso, o clube cearense passou dois anos na Série B e voltou a elite do futebol brasileiro no ano passado.

São Paulo escalado

O São Paulo está pronto para encarar o Ceará. Zubeldía promoveu mudanças no Tricolor para o confronto. O Tricolor terá os desfalques de Alves, suspenso, além de Calleri, Oscar, Lucas, Pablo Maia e Arboleda, que se recuperam de lesão. A formação com um time alternativo abre oportunidades para atletas que não vêm atuando regularmente, como o atacante Ryan Francisco, destaque da base e uma das promessas de gol da equipe ppara o duelo.

Zubeldía escalou o São Paulo com: Rafael; Igor Vinícius, Sabino, Ferraresi e Enzo Díaz; Alisson, Bobadilla e Luciano; Lucas Ferreira, Ferreirinha e Ryan Francisco.