Racha político intensifica no São Paulo após eliminação na Libertadores

Os últimos dias do São Paulo foram intensos não somente na parte esportiva do clube, mas na política também. Na última semana, o Tricolor foi eliminado na Copa Libertadores pela LDU. O time caiu nas quartas de final, mas tinha o continental como grande foco da temporada.

Conforme antecipado pelo jornalista Gabriel Sá e confirmado pelo Lance!, alguns grupos políticos do clube começaram a pressionar o presidente Julio Casares pedindo algumas explicações sobre a temporada.

A reportagem, por sua vez, apurou que o racha político entre Carlos Belmonte e Julio Casares também está mais intenso. Agora, é clara uma divisão entre "Barra Funda" e "Morumbis", respectivamente falando. Isso tudo porque, desde alguns meses atrás, algumas divergências políticas e ideológicas começam a surgir.

Os dois estão juntos na mesma gestão nestes dois mandatos de Casares. O presidente é responsável por toda administração do clube. Enquanto isso, Belmonte atua como um diretor de futebol, responsável pela supervisão e gestão de todas as operações do departamento de futebol.

Internamente, circula a avaliação que a diretoria está desgastada no que diz respeito a diversos assuntos. Vendas consideradas baixas, questões atreladas a Cotia - como a discussão da criação do FIP -, e a própria eliminação na Copa Libertadores.

No caso do FIP de Cotia, o Lance! apurou que Belmonte estaria tendendo a votar pelo "não". O FIP diz respeito a um fundo de investimento que está sendo discutido para a base tricolor. Aprovado pelo conselho administrativo, ainda deve passar pelo deliberativo. A divisão abraça questões como contratação de atletas, infraestrutura, tecnologia e capital. Parte deste valor será exclusivo as categorias de base. Quanto ao fundo, 30% serão pagos pela Galapagos, gestora de investimentos que trabalha com o São Paulo há algum tempo.

São Paulo vive divisão política entre dirigentes a um ano da eleição presidencial

Em 2026, Julio Casares encerrará seu ciclo à frente do clube, após dois mandatos. Reeleito em 2023, o dirigente não pode concorrer novamente, já que o estatuto permite apenas duas reeleições. Ou seja, a pouco mais de um ano do lançamento oficial das chapas, os lados começam a mostrar estas divergências.

O Lance! apurou que em setembro, líderes dos grupos da coalização do São Paulo se uniram para começar a debater o cronograma para sucessão presidencial. Foi dado apoio ao presidente Julio Casares por grande parte da cúpula para que seu candidato a sucessor seja discutido a partir de março.

Ou seja, ainda não existem nomes definidos, seja da oposição ou da própria chapa de Casares. Alguns bem avaliados, como do CEO Marcio Carlomagno, visto por parte dos grupos como um candidato viável, apesar de resistências internas.

Neste encontro, um termo de compromisso foi assinado para que as discussões sobre o sucessor tenham início em março, com a definição dos candidatos prevista para junho. A medida busca evitar que o debate político se antecipe e prejudique o foco nas demandas esportivas e administrativas do clube.

Entre os signatários deste acordo estão os líderes dos grupos, como Julio Casares e próprio Belmonte, além de Dedé (diretor geral do clube social), Olten (presidente do Conselho Deliberativo), Marcelo Pupo (há anos no clube e bastante próximo de Casares) e Chapecó (diretor adjunto).

Casares encerra seu mandato no final do próximo ano (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Organizada marca protesto após eliminação

Após a eliminação do São Paulo na Libertadores, uma das lideranças da Torcida Independente Tricolor, Henrique Gomes, mais conhecido como Baby, publicou neste sábado (27) uma nota nas redes sociais confirmando a realização de um protesto no Morumbis antes da partida contra o Ceará.

Vale destacar que alguns protestos tomaram conta das arquibancadas no próprio jogo contra o Ceará, mas nenhum com a participação direta dos setores onde as organizadas ficam. No dia, vaias e ofensas aos dirigentes do Tricolor.

A equipe joga contra o Vozão nesta segunda (29), às 20h. O protesto está marcado para acontecer às 18h. No comunicado, nomes de Casares, Belmonte/Chapecó/Nelson, Rui Costa, Sanches (DM) e de Pedro Campos (preparação física) foram citados.



