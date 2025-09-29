Crespo ganha reforços para enfrentar o Ceará; veja provável escalação do São Paulo
Elenco tricolor ganha mais nomes para enfrentar time cearense na noite desta segunda (29)
O São Paulo entra em campo na noite desta segunda-feira (29) para enfrentar o Ceará, pela 25ª rodada do Brasileirão. O técnico Hernán Crespo finalizou no domingo a preparação do elenco que estará relacionado para o duelo e conta com retornos importantes. A bola rola às 20h no Morumbis, na capital paulista, e o Tricolor quer voltar a vencer na competição, após derrota para o Santos no clássico do último fim de semana.
O técnico argentino não terá alterações muito grandes na equipe deve ir à campo logo mais, mas atletas importantes do elenco do São Paulo serão relacionados para o confronto. O lateral-ala Cédric Soares se recuperou de uma virose e estará à disposição para Crespo escalá-lo como titular, o que pode tirar Rigoni do onze inicial, como aconteceu diante da LDU, pela Libertadores.
O volante Luiz Gustavo, que havia sido diagnosticado com um um tromboembolismo pulmonar também foi liberado e poderá entrar em campo nesta noite. O atacante Lucas Moura, que atuou por 24 minutos no compromisso da Libertadores, também poderá ser utilizado pelo treinador, com uma maior probabilidade de iniciar no banco de reservas.
Outro retorno esperado é o do meio-campista Oscar. O jogador esteve no treinamento do domingo no SuperCT, mas ainda não integrará a lista de Crespo para enfrentar o Ceará. O meia participou de uma parte do treinamento e está na reta final de sua recuperação de uma lesão séria de fratura em três vértebras lombares.
Com os retornos, Hernán Crespo deve levar o onze inicial da seguinte forma: Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino (Rafael Tolói); Enzo Díaz, Pablo Maia, Bobadilla, Rigoni (Cédric Soares) e Rodriguinho (Alisson); Ferreirinha e Luciano.
Como foi o treinamento
O São Paulo encerrou a preparação para o jogo contra o Ceará no SuperCT com uma série exercícios físicos e de aquecimento orientados pelos preparadores da comissão técnica de Hernán Crespo. Logo depois, o técnico argentino reuniu os atletas para um trabalho tático, de 11 contra 11, e completou com bolas paradas.
Com foco em aprimorar as finalizações, Crespo finalizou as atividades do domingo à tarde com um jogo em campo reduzido entre dois times montados por ele, além de treinos de finalizações frontais.
O São Paulo é o 7º colocado com 35 pontos e está, por enquanto, a cinco pontos do Bahia, primeiro time que abre o G6 do Brasileirão, mas com um jogo a menos, e está na mesma distância do Botafogo, que já tem 25 pontos. Ou seja, uma vitória diante do rival cearense pode colocar o Tricolor a dois pontos do grupo de classificação à Libertadores.
