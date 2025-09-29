A eliminação para a LDU no meio da semana frustrou o cenário que muitos torcedores são-paulinos projetavam para a sequência da temporada, onde era factível chegar a uma semifinal de Libertadores e retornar à disputa da fase após quase uma década sem figurar entre os quatro melhores. Menos de uma semana depois, no mesmo Morumbis, o São Paulo tem a missão de vencer o Ceará e afastar qualquer cenário de crise que pressione Hernán Crespo e seu elenco.

O treinador foi direto ao responder após a eliminação que sua chegada já havia impactado positivamente a realidade do São Paulo, já que o objetivo inicial dado a ele era eliminar o risco do rebaixamento. Entretanto, Crespo também reconheceu que, com a eliminação na Libertadores e Copa Do Brasil, o foco está 100% no Brasileirão e em diminuir a distância que existe para o G6 atualmente. No jogo da noite desta segunda, o Tricolor pode chegar a apenas dois pontos de distância do grupo.

Isso porque o São Paulo tem 35 pontos somados e 24 jogos disputados - completará o 25ª contra o Ceará - e vê Bahia e Botafogo cinco pontos à frente. Entretanto, o tricolor baiano, que venceu o Palmeiras na Fonte Nova no domingo, tem ainda um jogo a menos e pode abrir uma margem grande para a equipe paulista. Já o Botafogo tem os mesmos 25 jogos e perdeu o clássico para o Fluminense. Caso vença, a equipe de Crespo entra de vez na briga por uma vaga direta na próxima copa continental.

O fato do duelo no Morumbis também tem o seu peso. O estádio sempre foi o ponto forte do Tricolor para confrontos decisivos (sejam eles de mata-mata ou não), mas no histórico recente a equipe tem deixado a desejar em casa nesses momentos, como a desclassificação contra a LDU. Em uma "mini final" de pontos corridos, o estádio se faz mais uma vez necessário para a equipe conquistar os três pontos e não descolar das equipes do G6.

Tabu positivo contra o Ceará

O jogo desta segunda também impõe ao Ceará um tabu de uma década sem vencer o São Paulo jogando na capital paulista. A última vitória na cidade foi em 2015, quando venceu por 2 a 1 pela Copa do Brasil daquele ano. Essa foi a única vez que o Vovô venceu o Tricolor jogando fora de casa.

Em 2022, o Ceará venceu por 2 a 1 em jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana, em confronto que foi definido nos pênaltis, com classificação do São Paulo naquela fase.

Jogando na capital paulista, são 14 confrontos entre São Paulo e Ceará, com dez vitórias do time mandante, três empates, além do resultado isolado conquistado pelo Ceará. São 30 gols marcos pelo Tricolor e dez pelo Vovô.

Maratona decisiva pela frente

O jogo de logo mais coloca em prova mais uma vez o elenco tricolor, que parece viver um período de reconstrução com o retorno de peças importantes, a exemplo de Lucas Moura, que atuou minutos contra a LDU, Cédric Soares, Luiz Gustavo e até Oscar, que ainda não tem data de reestreia mas já treina quase integralmente com o elenco.

A presença desses nomes se torna ainda mais fundamental pela sequência dos próximos três jogos. Após o Ceará, será a vez do outro rival do estado, o Fortaleza, dessa vez no Castelão, na quinta-feira, 2 de outubro. Depois, dois dias de preparação para enfrentar o Palmeiras, em casa, no dia 5 de outubro.

É a oportunidade do São Paulo colocar fim a um jejum negativo de oitos jogos sem vencer o Palmeiras. A última vez que bateu o alviverde foi em 2023, na campanha do título da Copa do Brasil, em confronto pelas quartas de final. Desde então, quatro empates e quatro derrotas.