Fundo para Cotia é aprovado pelo Conselho de Administração do São Paulo; entenda

Na última segunda-feira (1), o Conselho Administrativo do São Paulo votou e aprovou a criação do Fundo de Investimento em Participações (FIP) que será direcionado para Cotia.

O Lance! confirmou o resultado da votação e explica como este fundo funciona. Agora, segundo o informado pela reportagem, a votação passará também pelo Conselho Deliberativo.

Como dito, é um fundo de investimento que abraça as categorias de base. Como antecipado pelo "ge", os valores podem chegar a R$ 250 milhões de repasse. Existirá uma certa divisão, caso seja aprovado, para este valor.

A divisão abraça questões como contratação de atletas, infraestrutura, tecnologia e capital. Parte deste valor será exclusivo as categorias de base. Quanto ao fundo, 30% serão pagos pela Galapagos, gestora de investimentos que trabalha com o São Paulo há algum tempo.

Deste valor, existirão 50 milhões que serão usados exclusivamente para pagar algumas dívidas do clube. Para esclarecer mais ainda, não será um dinheiro usado, por exemplo, para contratar jogadores profissionais.

O Fundo de Investimento em Participações (FIP) é uma modalidade de investimento em renda variável que funciona como um condomínio fechado. Nesse tipo de fundo, os investidores adquirem cotas, mas não podem resgatá-las a qualquer momento.

O resgate só acontece quando o fundo chega ao fim do seu prazo de duração ou se os próprios cotistas, reunidos em assembleia, decidirem pela sua liquidação. No caso do São Paulo, todos estes dados serão públicos.

Tem a ver com Marinakis?

O FIP não tem a ver com o interesse de Evangelos Marinakis, magnata grego, em também investir no São Paulo. Tratam-se de assuntos diferentes.

Se o FIP for aprovado, as portas do São Paulo não fecham para Marinakis, pelo contrário. Existe sim a possibilidade de existir um outro investidor nas categorias de base do clube.

As negociações entre Marinakis e o São Paulo se pautam em conversas que duram desde o começo do ano. O Lance! apurou que esses assuntos existem há algum tempo e sempre foram vistos com bons olhos por parte do Tricolor. Porém, existem alguns processos que precisam ser tomados, como aprovação e discussão por parte do Conselho Deliberativo, o que deve caminhar em breve também.

A negociação entre São Paulo e Evangelos Marinakis é visando um investimento principalmente em Cotia, base do clube. Ou seja, para que comece a ter direito no passe dos jovens atletas formados nas categorias de base, vistos como ativos valiosos pelo empresário.

Não seria uma compra das categorias de base, interpretada pelo São Paulo como patrimônio do clube, mas sim uma forma de investimento, de fato.

Além disso, Marinakis teria maior influência no futebol europeu, o que poderia abrir portas para os jovens talentos tricolores, como se fosse uma vitrine.