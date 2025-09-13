Nesta sexta-feira (12), líderes dos grupos da coalização do São Paulo se uniram para começar a debater o cronograma para sucessão presidencial. O Lance! apurou que foi dado apoio ao presidente Julio Casares para que seu candidato a sucessor seja discutido a partir de março.

Casares vive seu segundo mandato no São Paulo, que se encerra no próximo ano. Ou seja, a próxima temporada será marcada também por movimentações políticos e período eleitoral dentro do clube.

O Lance! foi informado que a reunião aconteceu na última sexta-feira. Neste encontro, um termo de compromisso foi assinado para que as discussões sobre o sucessor tenham início em março, com a definição dos candidatos prevista para junho.

A medida busca evitar que o debate político se antecipe e prejudique o foco nas demandas esportivas e administrativas do clube. Neste ano, o São Paulo ainda se prepara para a disputa do mata-mata da Copa Libertadores, que acontece já nesta semana, contra a LDU, de Quito. A competição é vista como grande importância pelo lado do futebol no Tricolor. O primeiro jogo acontece na quinta-feira, dia 18.

Além disso, o São Paulo também segue com seus compromissos no Brasileiro. O time tem como meta esportiva encerrar o ano entre os seis melhores colocados da competição.

Reunião aconteceu na sexta-feira entre os líderes dos grupos (Foto: Marlon Costa/AGIF)

Nos bastidores, diversos nomes são mencionados como possíveis candidatos, mas ainda sem definição oficial. Como dito, a ideia é que a discussão aconteça no próximo ano para que neste o foco ainda sejam as competições e o clube.

Entre os signatários do acordo estão os líderes dos grupos, como Julio Casares, Dedé, Belmonte, Olten, Marcelo Pupo e Chapecó.