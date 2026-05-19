A história de Raí no São Paulo; jogos, gols e estatísticas

Ele conquistou títulos, mas sua liderança e influência foram fundamentais para a identidade do clube.

Raí Souza Vieira de Oliveira é uma figura central na história do São Paulo FC.

Raí Souza Vieira de Oliveira ocupa um lugar singular na história do São Paulo Futebol Clube. Não apenas pelos títulos conquistados, mas pela forma como liderou, decidiu e simbolizou o clube no seu período mais vitorioso. Falar de Raí é falar da identidade do São Paulo no início dos anos 1990, quando o Tricolor se consolidou como potência continental e mundial. O Lance! conta a história de Raí no São Paulo.

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Camisa 10 clássico, dono de imposição física rara para a posição, técnica refinada e leitura de jogo apurada, Raí foi mais do que um articulador ofensivo. Tornou-se referência emocional do elenco, capitão incontestável e rosto visível de uma geração histórica comandada por Telê Santana.

Sua trajetória no Morumbi não foi imediata nem simples. Os primeiros anos foram marcados por lesões, irregularidade e cobranças. A idolatria que viria depois foi construída com tempo, amadurecimento e, sobretudo, com protagonismo em decisões. Raí precisou se transformar dentro do clube para, então, transformá-lo também.

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Entre 1987 e 2000, em duas passagens distintas, Raí viveu praticamente todos os extremos possíveis no futebol: críticas, artilharias, títulos nacionais, conquistas continentais, consagração mundial, despedidas e retornos. Em todos esses momentos, manteve um traço constante: liderança silenciosa e responsabilidade nos jogos grandes.

Ao final da carreira, Raí deixou números expressivos, mas deixou algo ainda mais valioso: um padrão de excelência para quem veste a camisa 10 do São Paulo. Seu nome tornou-se referência histórica, comparativa e simbólica dentro do clube.

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A história de Raí no São Paulo

A chegada de Raí ao Morumbi e os primeiros anos de adaptação

Raí chegou ao São Paulo em 1987, após passagens por Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta. A expectativa era alta, mas os primeiros anos não corresponderam de imediato ao status que mais tarde alcançaria. Lesões musculares atrapalharam sua sequência, e o desempenho oscilante fez com que parte da torcida questionasse seu real potencial.

Sua estreia ocorreu apenas em outubro de 1987, contra o Grêmio, e o primeiro gol demorou a sair. Até o fim de 1990, Raí havia marcado apenas 26 gols em mais de três temporadas — número modesto para um jogador que atuava próximo ao ataque e carregava a camisa 10.

Nesse período, o São Paulo ainda buscava uma identidade mais competitiva no cenário nacional. O clube tinha bons elencos, mas carecia de continuidade e de um líder técnico consolidado. Raí, naquele momento, ainda era uma promessa de protagonismo.

A virada com Telê Santana e a transformação de Raí em líder

A mudança definitiva na carreira de Raí aconteceu com a chegada de Telê Santana ao comando técnico, em outubro de 1990. A partir dali, o meia passou a exercer papel central no funcionamento coletivo do time, tanto taticamente quanto emocionalmente.

Em 1991, Raí viveu sua primeira grande temporada: marcou 28 gols, sendo 20 apenas no Campeonato Paulista, competição da qual foi artilheiro. Mais do que os gols, chamou atenção pela regularidade, pela presença física na área e pela capacidade de decidir jogos grandes.

Ainda em 1991, assumiu a braçadeira de capitão e conduziu o São Paulo ao título do Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro da equipe na campanha. A partir daquele momento, Raí deixou de ser apenas um jogador importante para se tornar o rosto do time.

Libertadores, protagonismo continental e o capitão do Morumbi

Na Copa Libertadores de 1992, Raí confirmou seu status de líder continental. Foi decisivo ao longo de toda a campanha, com gols, assistências e atuações dominantes no meio-campo. Na final contra o Newell's Old Boys, marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis e converteu sua cobrança.

Como capitão, levantou o troféu da Libertadores diante de um Morumbi lotado, em uma das imagens mais emblemáticas da história do clube. No ano seguinte, repetiu o feito ao conquistar novamente a competição, já negociado com o futebol europeu, mas ainda determinante dentro de campo.

Entre 1991 e 1993, Raí se consolidou como um dos principais jogadores da América do Sul, figurando em premiações internacionais e rankings de artilharia mundial.

O Mundial de 1992 e o auge absoluto da carreira

O momento máximo da carreira de Raí aconteceu na final do Mundial Interclubes de 1992, contra o Barcelona. Diante de um adversário estrelado e considerado favorito, Raí marcou dois gols e comandou a vitória por 3 a 2.

A atuação foi tão impactante que o consagrou como melhor jogador da final, eternizando seu nome no futebol mundial. Poucos atletas brasileiros foram tão decisivos em uma final intercontinental quanto Raí naquela partida.

A partir dali, seu status ultrapassou o âmbito do São Paulo e passou a ser reconhecido internacionalmente como um meia decisivo, completo e de personalidade rara.

O retorno ao São Paulo e os últimos capítulos

Raí retornou ao São Paulo em 1998 e protagonizou uma reestreia simbólica: entrou na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, marcou um gol e foi campeão no mesmo dia. No entanto, essa segunda passagem foi marcada por limitações físicas.

Uma grave lesão ligamentar em 1998 o afastou por mais de um ano, comprometendo a sequência nos anos finais de carreira. Mesmo assim, voltou gradualmente, participou das campanhas vitoriosas de 1998 e 2000 e encerrou a carreira mantendo o respeito e a idolatria da torcida.

Seu último gol foi marcado contra o Palmeiras, em 2000, e a despedida oficial ocorreu pouco depois, fechando um ciclo de treze anos ligados ao São Paulo.

Números, títulos e legado eterno

Ao todo, Raí disputou 395 jogos e marcou 128 gols pelo São Paulo. Conquistou um Campeonato Brasileiro, cinco Campeonatos Paulistas, duas Copas Libertadores e um Mundial Interclubes — todos como protagonista direto.

Mais do que estatísticas, Raí deixou um legado de liderança, postura e decisão. Tornou-se o parâmetro definitivo de camisa 10 no Morumbi e uma das maiores figuras da história do futebol brasileiro.

No São Paulo, Raí não foi apenas campeão. Foi símbolo.