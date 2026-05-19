A história de Raí no São Paulo; jogos, gols e estatísticas
O camisa 10 que liderou a maior era vencedora da história tricolor.
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Raí Souza Vieira de Oliveira ocupa um lugar singular na história do São Paulo Futebol Clube. Não apenas pelos títulos conquistados, mas pela forma como liderou, decidiu e simbolizou o clube no seu período mais vitorioso. Falar de Raí é falar da identidade do São Paulo no início dos anos 1990, quando o Tricolor se consolidou como potência continental e mundial. O Lance! conta a história de Raí no São Paulo.
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Camisa 10 clássico, dono de imposição física rara para a posição, técnica refinada e leitura de jogo apurada, Raí foi mais do que um articulador ofensivo. Tornou-se referência emocional do elenco, capitão incontestável e rosto visível de uma geração histórica comandada por Telê Santana.
Sua trajetória no Morumbi não foi imediata nem simples. Os primeiros anos foram marcados por lesões, irregularidade e cobranças. A idolatria que viria depois foi construída com tempo, amadurecimento e, sobretudo, com protagonismo em decisões. Raí precisou se transformar dentro do clube para, então, transformá-lo também.
Entre 1987 e 2000, em duas passagens distintas, Raí viveu praticamente todos os extremos possíveis no futebol: críticas, artilharias, títulos nacionais, conquistas continentais, consagração mundial, despedidas e retornos. Em todos esses momentos, manteve um traço constante: liderança silenciosa e responsabilidade nos jogos grandes.
Ao final da carreira, Raí deixou números expressivos, mas deixou algo ainda mais valioso: um padrão de excelência para quem veste a camisa 10 do São Paulo. Seu nome tornou-se referência histórica, comparativa e simbólica dentro do clube.
A história de Raí no São Paulo
A chegada de Raí ao Morumbi e os primeiros anos de adaptação
Raí chegou ao São Paulo em 1987, após passagens por Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta. A expectativa era alta, mas os primeiros anos não corresponderam de imediato ao status que mais tarde alcançaria. Lesões musculares atrapalharam sua sequência, e o desempenho oscilante fez com que parte da torcida questionasse seu real potencial.
Sua estreia ocorreu apenas em outubro de 1987, contra o Grêmio, e o primeiro gol demorou a sair. Até o fim de 1990, Raí havia marcado apenas 26 gols em mais de três temporadas — número modesto para um jogador que atuava próximo ao ataque e carregava a camisa 10.
Nesse período, o São Paulo ainda buscava uma identidade mais competitiva no cenário nacional. O clube tinha bons elencos, mas carecia de continuidade e de um líder técnico consolidado. Raí, naquele momento, ainda era uma promessa de protagonismo.
A virada com Telê Santana e a transformação de Raí em líder
A mudança definitiva na carreira de Raí aconteceu com a chegada de Telê Santana ao comando técnico, em outubro de 1990. A partir dali, o meia passou a exercer papel central no funcionamento coletivo do time, tanto taticamente quanto emocionalmente.
Em 1991, Raí viveu sua primeira grande temporada: marcou 28 gols, sendo 20 apenas no Campeonato Paulista, competição da qual foi artilheiro. Mais do que os gols, chamou atenção pela regularidade, pela presença física na área e pela capacidade de decidir jogos grandes.
Ainda em 1991, assumiu a braçadeira de capitão e conduziu o São Paulo ao título do Campeonato Brasileiro, sendo artilheiro da equipe na campanha. A partir daquele momento, Raí deixou de ser apenas um jogador importante para se tornar o rosto do time.
Libertadores, protagonismo continental e o capitão do Morumbi
Na Copa Libertadores de 1992, Raí confirmou seu status de líder continental. Foi decisivo ao longo de toda a campanha, com gols, assistências e atuações dominantes no meio-campo. Na final contra o Newell's Old Boys, marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis e converteu sua cobrança.
Como capitão, levantou o troféu da Libertadores diante de um Morumbi lotado, em uma das imagens mais emblemáticas da história do clube. No ano seguinte, repetiu o feito ao conquistar novamente a competição, já negociado com o futebol europeu, mas ainda determinante dentro de campo.
Entre 1991 e 1993, Raí se consolidou como um dos principais jogadores da América do Sul, figurando em premiações internacionais e rankings de artilharia mundial.
O Mundial de 1992 e o auge absoluto da carreira
O momento máximo da carreira de Raí aconteceu na final do Mundial Interclubes de 1992, contra o Barcelona. Diante de um adversário estrelado e considerado favorito, Raí marcou dois gols e comandou a vitória por 3 a 2.
A atuação foi tão impactante que o consagrou como melhor jogador da final, eternizando seu nome no futebol mundial. Poucos atletas brasileiros foram tão decisivos em uma final intercontinental quanto Raí naquela partida.
A partir dali, seu status ultrapassou o âmbito do São Paulo e passou a ser reconhecido internacionalmente como um meia decisivo, completo e de personalidade rara.
O retorno ao São Paulo e os últimos capítulos
Raí retornou ao São Paulo em 1998 e protagonizou uma reestreia simbólica: entrou na final do Campeonato Paulista contra o Corinthians, marcou um gol e foi campeão no mesmo dia. No entanto, essa segunda passagem foi marcada por limitações físicas.
Uma grave lesão ligamentar em 1998 o afastou por mais de um ano, comprometendo a sequência nos anos finais de carreira. Mesmo assim, voltou gradualmente, participou das campanhas vitoriosas de 1998 e 2000 e encerrou a carreira mantendo o respeito e a idolatria da torcida.
Seu último gol foi marcado contra o Palmeiras, em 2000, e a despedida oficial ocorreu pouco depois, fechando um ciclo de treze anos ligados ao São Paulo.
Números, títulos e legado eterno
Ao todo, Raí disputou 395 jogos e marcou 128 gols pelo São Paulo. Conquistou um Campeonato Brasileiro, cinco Campeonatos Paulistas, duas Copas Libertadores e um Mundial Interclubes — todos como protagonista direto.
Mais do que estatísticas, Raí deixou um legado de liderança, postura e decisão. Tornou-se o parâmetro definitivo de camisa 10 no Morumbi e uma das maiores figuras da história do futebol brasileiro.
No São Paulo, Raí não foi apenas campeão. Foi símbolo.
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