Na mira do Real Betis, São Paulo avalia renovação de Osório, cria de Cotia

O São Paulo deve se reunir em breve para discutir a renovação de Osório, zagueiro que defende o Sub-20 e chamou atenção na disputa da última Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Lance! apurou que o jogador entrou no radar de alguns times da Europa, como Real Betis e clubes da Itália.

Com contrato até setembro de 2027, o Tricolor está estudando renovar o vínculo do atleta, pensando em uma valorização futura. No momento, sua multa rescisória gira em torno dos 60 milhões de euros para o exterior. Além de renovar o contrato, a ideia do clube seria aumentar a multa também.

Bicampeão da Copa do Brasil da categoria, Osório ajudou o Tricolor a erguer a taça na final contra o América-MG, disputada na última semana. Revelado no AECAI, o Independente de Uberaba, ele passou pelo Desportivo Brasil ainda nas categorias de base antes de ser contratado pelo São Paulo.

Aos 19 anos, disputou sete jogos nesta Copinha, titular praticamente em todos os confrontos.

São Paulo tem plano para jovens de Cotia após Copinha

Um dos interesses do Tricolor é subir seis jogadores revelados em Cotia para o profissional após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Até o momento, Paulinho, Nícolas e Igor Felisberto estão treinando com os mais velhos. Paulinho, inclusive, trata lesão no CT do São Paulo na Barra Funda.

