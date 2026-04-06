São Paulo terá novos desfalques contra Boston River; veja provável escalação

O São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Boston River pela estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta segunda-feira (6). O jogo será no Uruguai, nesta terça.

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O Tricolor informou que não deve viajar com algumas peças importantes do elenco. O zagueiro Sabino e o atacante Luciano, ambos com sobrecarga na panturrilha direita, permanecem na capital paulista, assim como o atacante Calleri, que sofreu um choque de cabeça durante o jogo contra o Cruzeiro e recebeu oito pontos no supercílio. Além deles, Lucca também será preservado, com dores na região anterior da coxa direita.

No mais, o São Paulo terá algumas novidades entre os relacionados. Osorio, de 19 anos, que está relacionado pela primeira vez pelo elenco principal. Natural de Uberaba-MG, o jovem chegou em Cotia, em 2023. O zagueiro Alan Franco, recuperado de dores na panturrilha direita, treinou normalmente e está novamente à disposição após duas partidas.

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Tricolor encerrou a preparação para enfrentar o Boston River em estreia da Copa Sul-Amerciana. Jogo será nesta terça (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Como foi o treino do São Paulo?

O São Paulo iniciou a preparação com um vídeo exibido aos atletas pela comissão técnica. Na sequência, os jogadores realizaram o processo de aquecimento antes de receberem os ajustes táticos de Roger Machado, que simulou situações de jogo durante o treino. O jogo desta terça-feira será às 21h30 (de Brasília).

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Veja provável escalação

Um provável time é formado por Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco, Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio; Artur, Ferreirinha e André Silva.