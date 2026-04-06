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Boston River x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Tricolor estreia com foco na competição

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Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 06/04/2026
16:50
Tricolor enfrenta o Boston River na estreia Sul-Americana (Foto: Arte/ Lance!)
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Boston River e São Paulo se enfrentam em jogo que marca a estreia dos times na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto acontece nesta terça-feira, dia 7 de abril, às 21h30 (de Brasília). A partida será disputada no Estádio Centenário, no Uruguai. A transmissão será do SBT e do canal Paramount+. Clique aqui para assistir.

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Ficha do jogo

BOS
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
SUL-AMERICANA
1ª RODADA
Data e Hora
terça-feira, 7 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
Local
Estádio do Centenário
Árbitro
Leandro Rey Hilfer (ARG)
Assistentes
Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG)
Var
Nicolas Lamolina (ARG)
Onde assistir

Como chegam Boston River e São Paulo para o confronto?

O Tricolor encerrou a preparação nesta segunda e informou que não deve viajar com algumas peças importantes do elenco. O zagueiro Sabino e o atacante Luciano, ambos com sobrecarga na panturrilha direita, permanecem na capital paulista, assim como o atacante Calleri, que sofreu um choque de cabeça durante o jogo contra o Cruzeiro e recebeu oito pontos no supercílio. Além deles, Lucca também será preservado, com dores na região anterior da coxa direita.

O time trata com importância a competição continental e deve dividir atenções com o Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Boston River passou por um processo de troca no comando técnico. A equipe iniciou a temporada com o argentino Israel Damonte, que foi demitido na sexta rodada do Apertura após derrota para o Racing. Para o seu lugar, foi escolhido Ignacio Ithurralde, que já havia trabalhado no clube com bons resultados.

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Ithurralde adota um estilo de jogo baseado na posse de bola. Suas equipes se caracterizam por sair jogando desde a defesa, o que muitas vezes implica assumir riscos e pode ser considerado um ponto fraco do time.

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✅ FICHA TÉCNICA
BOSTON RIVER X SÃO PAULO SUL-AMERICANA - 1ª RODADA

📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Centenário
📺 Onde assistir: Paramount+ e SBT
🟨 Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG)
🖥️ VAR: Nicolas Lamolina (ARG)

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Provável escalação do Boston River

Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández, Juan Acosta, Francisco Barrios; Agustín Amado, Fredy Martínez; Leandro Suhr, Alexander González, Gonzalo Reyna.

Provável escalação do São Paulo

Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco, Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio; Artur, Ferreirinha e André Silva.

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