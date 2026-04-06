Boston River x São Paulo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Tricolor estreia com foco na competição
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Boston River e São Paulo se enfrentam em jogo que marca a estreia dos times na fase de grupos da Copa Sul-Americana. O confronto acontece nesta terça-feira, dia 7 de abril, às 21h30 (de Brasília). A partida será disputada no Estádio Centenário, no Uruguai. A transmissão será do SBT e do canal Paramount+. Clique aqui para assistir.
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Ficha do jogo
Como chegam Boston River e São Paulo para o confronto?
O Tricolor encerrou a preparação nesta segunda e informou que não deve viajar com algumas peças importantes do elenco. O zagueiro Sabino e o atacante Luciano, ambos com sobrecarga na panturrilha direita, permanecem na capital paulista, assim como o atacante Calleri, que sofreu um choque de cabeça durante o jogo contra o Cruzeiro e recebeu oito pontos no supercílio. Além deles, Lucca também será preservado, com dores na região anterior da coxa direita.
O time trata com importância a competição continental e deve dividir atenções com o Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o Boston River passou por um processo de troca no comando técnico. A equipe iniciou a temporada com o argentino Israel Damonte, que foi demitido na sexta rodada do Apertura após derrota para o Racing. Para o seu lugar, foi escolhido Ignacio Ithurralde, que já havia trabalhado no clube com bons resultados.
Ithurralde adota um estilo de jogo baseado na posse de bola. Suas equipes se caracterizam por sair jogando desde a defesa, o que muitas vezes implica assumir riscos e pode ser considerado um ponto fraco do time.
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✅ FICHA TÉCNICA
BOSTON RIVER X SÃO PAULO SUL-AMERICANA - 1ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 7 de abril de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Centenário
📺 Onde assistir: Paramount+ e SBT
🟨 Árbitro: Leandro Rey Hilfer (ARG)
🚩 Assistentes: Cristian Navarro (ARG) e Mariana de Almeira (ARG)
🖥️ VAR: Nicolas Lamolina (ARG)
Provável escalação do Boston River
Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández, Juan Acosta, Francisco Barrios; Agustín Amado, Fredy Martínez; Leandro Suhr, Alexander González, Gonzalo Reyna.
Provável escalação do São Paulo
Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco, Enzo Díaz; Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio; Artur, Ferreirinha e André Silva.
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