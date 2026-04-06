Ex-CEO ligado a Casares é expulso do São Paulo

Márcio Carlomagno, ex-CEO do São Paulo e ligado a Julio Casares, foi expulso do clube. A expulsão aconteceu após uma votação da comissão disciplinar do clube. O caso cresceu após o envolvimento de Carlomagno na polêmica envolvendo uma venda ilegal de ingressos de camarotes em shows da Shakira no Morumbis, que aconteceram no último ano.

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A pauta foi analisada e decidida por três votos a dois, com José Eduardo Vuolo, Danilo Pavanello e Natanael Cabral se posicionando pela exclusão do ex-dirigente do quadro associativo do São Paulo. A decisão, no entanto, ainda cabe recurso. O Lance! teve acesso ao documento na íntegra.

Na argumentação, prevista em um documento de sete páginas, o tópico defendido foi justamente alegando que Carlomagno tinha conhecimento prévio destas irregularidades. A situação envolveu também Douglas Schwartzmann e Mara Casares.

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No caso da dupla, o Conselho Deliberativo será convocado na quarta-feira para votar a expulsão do quadro de sócios do clube.

(Foto: Vinícius Harfush / Lance!)

Carlomagno pode recorrer

Márcio Carlomagno terá prazo de 10 dias corridos para apresentar recurso contra a decisão. Após essa etapa, o caso será analisado pelos cinco membros do órgão em uma nova sessão, na qual pode haver sustentação oral das partes envolvidas. Encerrada a sessão, o resultado do recurso deve ser divulgado em até 10 dias.

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Carlomagno deixou o cargo após renúncia de Casares

Casares renunciou ao cargo em fevereiro, e logo na sequência, Márcio Carlomagno também deixou sua posição.

Durante a gestão Casares, Carlomagno atuava como um dos principais nomes da administração, sendo considerado um 'braço direito' do ex-presidente. Com perfil de superintendente de gestão, ele foi designado para trabalhar de forma integrada ao Departamento de Futebol no final do ano passado.

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Internamente, Carlomagno também era visto como um dos nomes mais fortes para uma possível sucessão de Casares nas eleições presidenciais do clube, previstas para este ano. O Lance! apurou que nunca existiu movimentação para ter um nome que funcionasse como "reposição" a este cargo.

Relembre o caso envolvendo a venda ilegal de camarotes no Morumbis

A investigação foi aberta pela polícia no ano passado após Douglas Schwartzmann, dirigente da base, e Mara Casares, ex-esposa do presidente Julio Casares, serem apontados como integrantes de um esquema de comercialização clandestina de camarote do Morumbis. O site GE revelou o caso, divulgando áudios em que os envolvidos discutiam a comercialização irregular do camarote.

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O caso repercutiu internamente no São Paulo e foi um dos motivos que resultaram na abertura do processo de impeachment de Julio Casares. Posteriormente, Casares pediu renúncia do cargo.