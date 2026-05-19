Como Dorival chega ao São Paulo? Os números do técnico desde que saiu do clube

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Dorival Júnior retorna ao São Paulo para sua terceira passagem pelo clube em um cenário de pressão e reconstrução. Com contrato até o fim da temporada, o treinador abriu uma exceção nos planos pessoais para aceitar o retorno ao Morumbi após seu último trabalho no Corinthians.

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A ideia inicial de Dorival era assumir uma nova equipe apenas depois da Copa do Mundo. Porém, o cenário vivido pelo São Paulo e a relação construída com o clube fizeram o técnico mudar os planos e antecipar sua volta justamente ao time que havia deixado em 2024 para realizar um dos maiores objetivos da carreira: comandar a Seleção Brasileira.

Agora, reencontra um ambiente completamente diferente daquele que deixou após o título da Copa do Brasil. Mas como foram os números de Dorival neste período de tempo?

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As comparações com os números de Dorival Júnior

O melhor trabalho recente de Dorival Júnior aconteceu justamente no São Paulo. Quando assumiu o São Paulo em 2023, Dorival encontrou uma equipe pressionada, instável e cercada por desconfiança. Em poucos meses, conseguiu reorganizar o time, recuperar jogadores e transformar o ambiente interno.

Já com problemas financeiros, mas problemas diferentes dos vistos atualmente, viu seu ápice com a conquista inédita da Copa do Brasil.

Foram 54 jogos, com 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, alcançando 54,3% de aproveitamento. A equipe marcou 64 gols e sofreu 46, desempenho que mostrou um time mais competitivo e equilibrado, principalmente em jogos decisivos.

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(Arte Lance!)

Pela Seleção, Dorival comandou o Brasil em 16 partidas, somando sete vitórias, sete empates e duas derrotas, com 58,3% de aproveitamento. Apesar do percentual positivo, o desempenho coletivo foi constantemente questionado, principalmente pela dificuldade em criar uma identidade sólida e pela instabilidade apresentada em campo. O setor defensivo também virou alvo de críticas, com 17 gols sofridos em apenas 16 jogos. Isso culminou no fim da passagem do técnico pela amarelinha.

Depois da passagem pela Seleção, Dorival assumiu o Corinthians, mas novamente encontrou dificuldades para repetir o desempenho vivido no Morumbi.

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Em 63 partidas, acumulou 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas, com aproveitamento de 49,7%. O time marcou 67 gols, mas sofreu 56. Também campeão de uma Copa do Brasil, foi demitido após forte pressão da torcida. E por coincidência, um time cuja política e polêmicas também falavam alto.

Dorival quer repetir receita e recuperar ambiente

Apresentado nesta segunda-feira (18) no SuperCT, Dorival Júnior foi direto sobre suas metas. Com uma passagem que foi bastante memorável para o torcedor do São Paulo, foi direto: quer recuperar a confiança, tanto do time quanto do torcedor.

— Eu espero novamente que nós tenhamos essa participação, que o torcedor volte a confiar. Não vai ser um trabalho simples; eu também tive problemas ali do lado. Fizemos de tudo para encontrarmos um caminho nos últimos jogos e não conseguimos. Temos de ser realistas acima de tudo. Mas o principal de tudo isso é que estejamos conscientes de que dificuldades acontecerão, mas juntos poderemos encontrar caminhos — disse.

A estreia de Dorival acontece nesta terça-feira (18), contra o Millonarios, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. No Morumbis, justamente diante da torcida.