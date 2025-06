São Paulo pensa em jogo decisivo contra Vasco para fugir da zona de perigo

O São Paulo terá mais uma semana de treinamentos, focado em se afastar da zona de perigo no Campeonato Brasileiro. No dia 12 de junho, data que marca o fim da Data Fifa e antecede a pausa para o Mundial de Clubes, o Tricolor enfrenta o Vasco, pela 12ª rodada da competição.

Os cariocas disputam os playoffs da Sul-Americana antes do duelo com o Tricolor e figuram como concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento. Uma nova derrota pode aumentar a pressão sobre o São Paulo, que corre o risco de entrar na zona de rebaixamento durante a paralisação, a depender dos demais resultados da rodada. Atualmente, o time comandado por Zubeldía está na 13ª colocação, com 12 pontos.

O Vasco, por sua vez, ocupa o 15º lugar, com 10 pontos. De acordo com estatísticas do IPG, levantadas pelo Lance!, o confronto pode facilitar o caminho do Tricolor na sequência do Brasileirão.

O rebaixamento não é, neste momento, uma estatística que chama a atenção do clube do Morumbis, ao contrário de um problema enfrentado por outros rivais.

Segundo o IPG, o São Paulo tem 25,5% de risco de queda. Ou seja, embora o índice não seja elevado, destoa das metas traçadas para a temporada. O Tricolor tem como meta terminar o ano entre os seis primeiros colocados, visando vaga para a Copa Libertadores.

Caso seja derrotado pelo Vasco, o São Paulo pode começar a se preocupar com a sequência. Após a pausa para o Mundial, o time encara uma série de compromissos difíceis. Pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta Flamengo (12/07), Bragantino (16/07), Corinthians (19/07), Juventude (23/07) e Fluminense (26/07).

Além disso, o Tricolor terá o Athletico-PR nas oitavas de final da Copa do Brasil e ainda se prepara para a decisão das oitavas da Libertadores, contra o Atlético Nacional, em agosto.

São Paulo tem desafio no Brasileirão (Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/SPFC)

Como funciona a análise do IPG

O IPG (Indíce para Ganhar) é um índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém seu impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.