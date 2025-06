O São Paulo se reapresentou após folgar no começo desta semana. Nesta quarta-feira (4), no CT da Barra Funda, Luis Zubeldía começou a trabalhar pensando no confronto contra o Vasco, que acontece na semana que vem, dia 12 de junho, no Morumbis.

O jogo é de extrema importância pensando na situação do Tricolor na tabela. Na atividade, o time ainda não teve a participação de nenhum dos lesionados.

A comissão técnica prezou por atividades físicas e técnicas. Os jogadores começaram com uma corrida em torno do gramado, e depois, partiram para um circuito com exercícios de mobilidade, core, coordenação e trabalhos preventivos.

Na sequência, a equipe de Zubeldía aplicou um exercício de fundamentos técnicos e uma dinâmica de posse de bola intercalada com estímulos intermitentes de corrida.

O São Paulo tem três jogadores do elenco principal convocados na Data Fifa. No caso, Matheus Alves, Bobadilla e nem Ferraresi presentes.

São Paulo voltou a treinar nesta quarta-feira (Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

Veja a programação do São Paulo

O São Paulo tem a agenda dos próximos dias definida. O time realiza três sessões de treinamento nesta semana no CT da Barra Funda. As atividades estão marcadas para quinta-feira (5), sexta-feira (6) e sábado (7), sempre às 10h da manhã.