No Morumbi, a festa e a recepção também não deixaram a desejar. Com a bola rolando a partir das 16h (de Brasília), tinham torcedores preparados e a postos desde cedo. Dentro do perímetro estabelecido, somente com ingresso. Mas mesmo por fora do cerco, as ruas estavam virando arquibancadas. Clima de apoio total.