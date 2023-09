O São Paulo é campeão da Copa do Brasil 2023! Após vencer por 1 a 0 na ida, o Tricolor segurou a pressão do Flamengo e empatou por 1 a 1 no jogo de volta da decisão, na tarde deste domingo (24), no Morumbi. Vice-campeão em 2000, o São Paulo conquista a Copa do Brasil pela primeira vez na história. Rodrigo Nestor, autor do gol do Tricolor, teve uma ótima atuação e recebeu a maior nota. Além do gol neste domingo, o meia deu assistência para Calleri na partida de ida, sendo fundamental para o título inédito. Veja as notas do Lance!