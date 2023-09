São Paulo x Flamengo registra segunda maior renda da história do futebol brasileiro; confira ranking

Os ingressos foram vendidos com preços variando entre R$ 200 e R$ 1.500 para o público em geral. O ticket médio da decisão foi de R$ 388,74 - valor da renda bruta total dividido pelo número de torcedores pagantes.



Antes dos dois duelos da final da Copa do Brasil 2023, a maior renda com bilheteria do futebol brasileiro era do Atlético-MG. A decisão da Libertadores de 2013, vencida pelo Galo contra o Olimpia (PAR), teve uma receita bruta de R$ 14.176.146.



Atuações do São Paulo

Veja as notas de todos os jogadores