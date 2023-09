Se a caminhada ao histórico título terminou no Morumbi, nada mais justo que o começo desta inesquecível história tivesse seu ponto de partida no Cícero Pompeu de Toledo, com Rogério Ceni. Uma das maiores figuras são-paulinas, Ceni viu sua imagem como treinador do Tricolor ficar desgastada após decepções no começo do ano, e o ídolo abriu espaço para Dorival Jr.