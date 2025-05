Oscar retorna e Lucas fora: a provável escalação do São Paulo contra o Palmeiras

O São Paulo encerrou neste sábado (10) a preparação para o duelo diante do Palmeiras, que acontece neste domingo (11), às 17h30, na Arena Barueri. Havia a expectativa do Tricolor contar com seus dois principais jogadores de volta ao campo, mas o técnico Luis Zubeldía ainda precisará escalar um onze inicial com desfalques. Enquanto Oscar treinou e estará entre os relacionados para o Choque-Rei, Lucas Moura deve ficar de fora do clássico.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

O camisa 7 do São Paulo já treina com o elenco desde o final de abril e entrou em campo duas vezes em maio. Dia 2 contra o Fortaleza no empate sem gols pelo Brasileirão e na vitória por 2 a 0 contra o Allianza Lima-PER, pela Libertadores. Entretanto, segundo informações do jornalista André Hernan, o atacante não irá a campo diante do Palmeiras neste domingo.

O principal motivo que justifica a ausência do atleta é o gramado sintético da Arena Barueri. O estádio, que foi comprado e é gerido por uma empresa de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, tem o mesmo tipo de grama artificial que é utilizada na arena palmeirense.

continua após a publicidade

Lucas, que é um dos atletas a liderar um movimento contra o uso do sintético nos estádios brasileiros, já sofreu uma grave lesão de ligamento no Allianz Parque. Nos últimos quatro jogos na casa do rival, o atacante jogou em todos, mas não completou 90 minutos em nenhum deles. Em três iniciou como titular e foi substituído e em um deles saiu do banco durante a partida.

Lucas e Oscar comemoram juntos gol pelo São Paulo. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Retorno de Oscar e treino neste sábado

Se os torcedores lamentam a ausência de Lucas no clássico, podem comemorar o esperado retorno de Oscar ao elenco são-paulino. Após dez partidas fora por uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda, o camisa 8 será relacionado e já treina normalmente com os atletas da equipe.

continua após a publicidade

Apesar de estar recuperado, Oscar não deve ser titular e é provável que entre durante a partida. Com a ausência de Lucas confirmada, Matheus Alves, cria da base tricolor, deve ter mais uma oportunidade no onze inicial de Zubeldía.

A atividade no CT da Barra Funda com um aquecimento orientado pela preparação física. Na sequência, o elenco treino bolas paradas ofensivas e defensivas e posicionamento tático pensando no adversário deste domingo.

➡️ São Paulo reencontra o Palmeiras e encara a sina de lesões em gramados sintéticos

Na defesa, Arboleda retornou de lesão recentemente e deve ser titular, mas Zubeldía tem Ruan como alternativa. O técnico argentino ainda pode pensar algumas variações que têm feito ao longo dos jogos. Cédric Soares, lateral português, já jogou mais avançado, como no duelo da Libertadores, e pode repetir a dose. Entretanto, també, pode atuar em sua posição de origem e dar mais espaço para Lucas Ferreira atuar pela ponta, ao lado de André Silva e Ferreira no ataque.

O Choque-Rei marca o reencontro dos rivais dois meses depois do último clássico, marcado por uma grande polêmica de arbitragem em pênalti marcado em cima de Vitor Roque. O duelo foi válido pela semifinal do Paulistão e terminou com classificação do Palmeiras para a decisão do estadual.

Prováveis escalações Palmeiras x São Paulo

O São Paulo deve entrar em campo com: Rafael, Ferraresi, Arboleda (Ruan), Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves; Cédric Soares (Lucas Ferreira), Ferreira e André Silva.

Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com: Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.