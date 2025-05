O São Paulo enfrenta um problema que vai além da rivalidade no clássico contra o Palmeiras, marcado para este domingo, dia 11 de maio.

No reencontro entre as equipes, o clube convive com uma antiga preocupação relacionada aos gramados sintéticos — alvo de críticas de atletas como Lucas Moura e associados a um histórico recorrente de lesões.

A partida será disputada na Arena Barueri, e não no Allianz Parque. Ainda assim, a apreensão permanece. O gramado da Arena também é sintético, e, apenas em jogos contra o Palmeiras, o São Paulo acumulou oito lesões desde que passou a atuar nesses campos.

Algumas delas tiveram maior gravidade, exigindo cirurgia e afastamento prolongado, o que encerrou a temporada de alguns jogadores. A lesão mais recente foi a de Lucas Moura, que sofreu um trauma no joelho durante a semifinal do Campeonato Paulista. O meia ficou fora por sete semanas. Apesar de não atribuir diretamente o problema ao tipo de gramado, reforçou sua posição crítica.

— Difícil comprovar isso. Não tem como cravar que foi o sintético, nem é para fugir de polêmica. Foi um trauma muito forte, caí com muita força, bati o joelho. Foi algo mais sério do que imaginávamos, por isso o retorno demorou. Mas estou recuperado, e isso é o que importa no momento. Estou pronto para ajudar meus companheiros, só falta ritmo — disse Lucas Moura após retornar contra o Fortaleza, na última semana.

A preocupação com gramados sintéticos acompanha o São Paulo desde 2022. Em outubro daquele ano, Miranda foi o primeiro caso grave. Lesionou o ligamento colateral medial do joelho esquerdo. O rompimento marcou a última partida de sua carreira. O zagueiro passou por cirurgia e não voltou a atuar antes da aposentadoria.

continua após a publicidade

Outros casos semelhantes envolvem Ferraresi e Galoppo, ambos com ruptura de ligamentos. Ferreira e Lucas Moura também se lesionaram em gramado sintético, embora os quadros tenham sido considerados mais leves.

Jogo será na Barueri (Foto: Divulgação / Arena Barueri)

Veja histórico de lesões do São Paulo contra o Palmeiras