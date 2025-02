O São Paulo está há cinco jogos sem vencer no Campeonato Paulista. Mesmo que classificado, algumas questões entram em jogo para o Tricolor.

Com a derrota para a Ponte Preta no Morumbis, por 2 a 1, o Tricolor atingiu um recorde negativo que durava quase 30 anos. Desde 1997, segundo o perfil "SPFC Estatísticas", o time não ficava cinco jogos seguidos sem vencer no estadual. Isso acende um certo alerta ao time.

A vaga nas quartas não é um problema mais. Agora, a questão é garantir o mando de campo. Na liderança do grupo C, o time enfrenta o São Bernardo no domingo (23), pela última rodada do Paulistão. Se vencesse a Ponte, já era certa que a decisão seria disputada no Morumbis. Agora, tem o desafio de ter a decisão diante a sua torcida.

Então, este é um dos tópicos que ainda entra em jogo para o Tricolor. Porém, não é somente isso. A relação com os torcedores surge como uma outra questão. E diante a isso, uma nova pressão também.

São Paulo tenta "reconquistar"confiança da torcida

No estádio do Morumbis, o São Paulo deixou o gramado sob fortes vaias. Esta não é a primeira vez que isso acontece. Na temporada em Brasília, que contou com dois jogos no Mané Garrincha, os empates com o Velo Clube a Inter de Limeira contaram com as mesmas reações.

Além disso, críticas ao trabalho de Zubeldía e sua comissão se intensificam. Encerrar este jejum, garantir o mando e chegar mais longe ainda na temporada se tornam pontos essenciais para que o São Paulo consiga, de fato, se reerguer e conquistar esta confiança e driblaria esta pressão externa. Até o momento, a esperança é que o trabalho do técnico seja mantido.

