São Paulo perde para Ponte Preta e complica vida de rival no Paulistão

O São Paulo foi derrotado pela Ponte Preta por 2 a 1 em jogo disputado no estádio do Morumbis pelo Paulistão.

Com o resultado, o Tricolor segue na liderança do Grupo C, com 16 pontos, mas perde a chance de garantir antecipadamente o mando de campo para as quartas de final. Já classificado, enfrentará o Novorizontino na próxima fase.

Quanto à Ponte Preta, o time chega aos 22 pontos no grupo D. Por conta disso, a situação do Palmeiras, rival do São Paulo, também se complica. O resultado do Tricolor deixa o time de Abel Ferreira ainda mais longe da zona de classificação. O time soma 17 pontos, atrás ainda líder São Benrardo, com 22.

O Tricolor não perdia para a Ponte Preta em casa desde 2013. Com o resultado, encerra um retrospecto que era mantido há mais de dez anos.

Como foi São Paulo x Ponte Preta

A Ponte Preta começou com a bola no Morumbis, mas a primeira arrancada perigosa foi do São Paulo. Nos minutos iniciais, o destaque ficou para as jogadas trabalhadas por Oscar. Com 10 minutos de jogo, ele quase deu uma assistência para Calleri e também esteve perto de marcar, mas, em ambas as ocasiões, o detalhe fez a diferença.

Perto dos 20 minutos, o Tricolor seguia dominando, com algumas finalizações, mas sem conseguir balançar as redes. Alan Franco chamou a atenção ao tentar um cabeceio que parou nas mãos de Diogo Silva.

A Ponte Preta começou a se apresentar mais, mas o São Paulo seguia criando as melhores chances. A maior parte do primeiro tempo se concentrou na área do time do interior. O Tricolor errava muitos passes, mas, nos minutos finais da primeira etapa, quase abriu o placar.

Aos 44', Calleri marcou. Oscar cobrou o escanteio, e o camisa 9 do São Paulo balançou as redes. Com isso, o Tricolor foi para o intervalo em vantagem sobre a Ponte Preta.

Calleri abriu o placar da partida contra a Ponte Preta (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O segundo tempo começou de forma complicada para o time da casa. Com apenas três minutos após a volta do intervalo, Arthur aproveitou uma falha defensiva do Tricolor e buscou o empate para a Ponte Preta. O clima esquentou depois do gol.

Perto dos dez minutos, Léo Oliveira e Pablo Maia discutiram, envolvendo outros jogadores na confusão. Com a situação controlada, a Ponte Preta passou a pressionar mais o São Paulo e mostrou maior volume de jogo, diferente do que foi visto na primeira etapa.

A pressão surtiu efeito. Em outra falha da defesa são-paulina, a Ponte Preta marcou mais um. Desta vez, Éverton Brito balançou as redes aos 14 minutos do segundo tempo.

O jogo seguiu truncado até os minutos finais. O São Paulo não conseguiu reagir e pouco arriscou ao longo da partida. A Ponte saiu com a vitória.

O que vem por aí para São Paulo e Ponte Preta

O São Paulo encerra a fase de grupos do Campeonato Paulista no domingo (23), contra o São Bernardo, fora de casa. A Ponte Preta ainda joga contra o Bragantino, no mesmo dia.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x PONTE PRETA

10ª rodada do Campeonato Paulista 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de fevereiro de 2025, às 19h30m (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Calleri (1-0), Arthur (1-1), Éverton Brito (1-2)

🟨 Cartões amarelos: Danilo Barcelos, Jean Dias, Emerson (Ponte); André Silva (São Paulo)

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Maxi Cuberas)

Rafael; Igor Vinícius (Sabino), Arboleda, Alan Franco (Cédric) e Enzo Diaz (Wendell); Pablo Maia, Bobadilla (Erick) e Oscar; Lucas Moura, Luciano (André Silva) e Calleri



PONTE PRETA (Técnico: Alberto Valentim) Diogo Silva; Emerson, Sérgio Raphael (Gustavo Thalles), Danilo Barcelos, Maguinho (Pacheco); Léo Oliveira, Lucas Cândido, Serginho (Luis Felipe); Artur, Jean Dias, Éverton Brito