Principal contratação do São Paulo na temporada, o meia Oscar já está liberado para estrear pelo Tricolor oficialmente e ser inscrito no Paulistão 2025. O Boletim Informativo Diário da CBF (BID) foi atualizado na tarde desta quinta-feira e já aparece com o nome do jogador.

O Tricolor assinou com Oscar até o final de 2027 e o atleta viajou com o elenco para os Estados Unidos e jogará os amistosos com Cruzeiro e Flamengo na FC Series, competição que acontece no estado da Flórida.

O meia de 33 anos atuou nos últimos oito anos no Shangai Port, da China, após sair do São Paulo e acumular passagens pelo Internacional e Chelsea, da Inglaterra.

Oscar fechou com o São Paulo até o fim de 2027. (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc)

O período de testes com Luis Zubeldía nos EUA servirá para a adaptação do jogador com o elenco são-paulino e se adaptar ao esquema de jogo proposto pelo técnico argentino. A última partida oficial disputada por Oscar foi no começo de dezembro, no duelo entre Shangai e Gwangju, da Coreia do Sul, pela Champions Asiática. No jogo, o brasileiro marcou um gol no empate em 1 x 1.

Pelo São Paulo, a possível data de estreia do jogador será apenas no fim de janeiro. Isso porque ele permanecerá com o elenco tricolor nos EUA até o dia 20 de janeiro, quando os principais nomes retornarão ao Brasil, e o primeiro jogo após essa data será no dia 23, diante do Guarani, no MorumBis.

Oscar já aparece no BID do São Paulo. (Foto: Reprodução/CBF)

Enquanto estiver nos EUA, Oscar perderá o jogo diante do Botafogo-SP, no dia 19 de janeiro, que será disputado por jogadores que retornam ao país antes do fim da pré-temporada e outros atletas da base do Tricolor. A estreia do Paulistão, que seria disputada no dia 15, foi adiada para 1º de fevereiro contra a Inter de Limeira.