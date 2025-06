‘Plano A’: Crespo explica o que chamou atenção em projeto de retorno ao São Paulo

O São Paulo apresentou Hernán Crespo. Em sua segunda passagem pelo clube do Morumbis, o treinador deu sua primeira coletiva de imprensa neste retorno nesta terça-feira, dia 24 de junho.

Pouco antes, o presidente Julio Casares deu as boas-vindas ao treinador e deixou claro, ainda no seu discurso, que Crespo foi o "plano A, B e C" do Tricolor, logo após o comum acordo que encerrou a passagem de Zubeldía.

- Desta vez, não foi diferente. A única diferença é que você foi o plano A, B e C. Não tinha outra alternativa, queríamos a volta do Hernán Crespo - disse Casares, ao apresentar o treinador.

Crespo, por sua vez, respondeu o que o levou a aceitar o convite de Casares. Trazendo à tona uma frase do hino do São Paulo, o argentino foi direto: sentimento.

- O primeiro que podemos dizer é que foi sentimento. Quando me chamaram, eu não pensei. É o São Paulo. Ponto. É ter prazer de pertencer a um lugar mágico e com muita história. Por isso me sinto muito orgulhoso de pertencer, de estar aqui. Isso para um apaixonado de futebol é espetacular. É um lugar mágico. Não tem uma explicação - disse o treinador do São Paulo.

Crespo foi anunciado pelo São Paulo nas últimas semanas, após a saída de Zubeldía (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Início dos trabalhos de Crespo no São Paulo

O elenco se reapresenta nesta quinta-feira, dia 26 de junho. Ou seja, os trabalhos retornam basicamente juntos. A partir daí, o desafio de Crespo começa de fato.

Crespo fará sua estreia oficial pela equipe contra o Flamengo no Maracanã, emendando mais um confronto fora de casa diante do RB Bragantino, mais um clube que briga no G4 do Brasileirão.