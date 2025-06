Crespo é apresentado pelo São Paulo e destaca: ‘Hoje é uma nova história’

Hernán Crespo foi apresentado pelo São Paulo nesta terça-feira (24). O treinador chegou ao Brasil no começo da semana e deu suas primeiras palavras neste retorno ao Tricolor.

Crespo viverá sua segunda passagem pelo clube. Em 2021, ganhou um posto importante com a torcida ao estar à frente da conquista do Campeonato Paulista daquele ano, que encerrou um jejum de quase oito anos. Na sua apresentação, relembrou este momento e projetou seus novos passos.

- Jogamos aqui, tentando classificar São Paulo numa fase de grupos da qual o time não passava havia oito anos. Tudo isso aconteceu 48 horas depois da final do Paulistão. Isso já mostra o quanto a situação era difícil - disse o treinador.

- Eu entendo que o passado aqui foi o que me trouxe de volta. Então, há muitos aspectos desse passado, e muito amor por ele. Mas hoje é uma nova história. Hoje é o presente. E vamos ver o que vai acontecer. O São Paulo continua sendo grande, sem dúvida nenhuma - completou.

De acordo com Crespo, o técnico que entende que hoje teria mais estrutura e possibilidades do que viu em sua primeira passagem. Para ele, agora, o São Paulo precisa competir e dar uma identidade.

Crespo deu suas primeiras palavras neste retorno ao São Paulo (Foto: Divulgação)

- A gente precisa chegar nesse momento. A primeira coisa a fazer é tentar competir. E tentar dar uma identidade. Aquilo que eu considero ser a minha identidade - destacou Crespo.

O técnico foi apresentado no Morumbis. A reapresentação oficial do elenco acontecerá no dia 26 de junho, mas desde os primeiros contatos, o técnico já estava falando sobre bastidores e analisando o elenco.