Crespo revela qual competição trata com ‘urgência’ no São Paulo

Hernán Crespo foi apresentado oficialmente neste retorno ao São Paulo. O técnico assume o Tricolor pela segunda vez. Pela frente, terá alguns desafios. O Tricolor está em 14º lugar na tabela do Brasileirão, com apenas duas vitórias, e apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Além disso, espera as decisões pelas oitavas de final da Copa do Brasil e da Copa Libertadores.

Ao ser questionado sobre prioridades, Crespo tratou o Brasileirão como "urgência". As competições estão pausadas por conta do Mundial de Clubes e retornam somente em julho, mas o técnico destacou a importância de ter isso como ponto de atenção.

- O primeiro que tenho de fazer é viver o dia a dia, partida a partida. Se vê uma urgência, que é o Brasileirão. Tratar de competir e ganhar pontos em função de ficarmos tranquilos. Depois, Libertadores e Copa do Brasil é mata-mata. Tudo pode acontecer. Mas a urgência é o Brasileirão. E isso é algo que existe. Temos de ver a realidade - disse Crespo.

A estreia de Crespo pelo São Paulo acontecerá contra o Flamengo, no Maracanã. A expectativa é que o jogo acontecesse no dia 14 julho, mas tudo depende do time carioca e seu futuro no Mundial de Clubes. Na sequência, o Tricolor enfrenta o Bragantino, fora, e volta ao Morumbis contra o Corinthians.

- Bem-vindo ao Campeonato Brasileiro. Porque é assim. Todos os jogos são muito difíceis. Se o Brasileiro não é o mais difícil do mundo, está muito perto disso. Não tem partida fácil. Em casa, fora. Não há um momento de “ah, esse jogo vai ser mais fácil”. Por isso, necessitamos focar em nós mesmos. Conseguir identidade nossa. Porque vai haver momentos difíceis. E se nos apoiamos no que queremos, é mais fácil resolver. É muito difícil, mas estamos em São Paulo. Jogadores e treinadores, todos querem ter esse problema. Se o problema é enfrentar o Flamengo no Maracanã e o Bragantino fora, é o que queremos - destacou Crespo.

Crespo foi apresentado pelo São Paulo nesta terça-feira (24) (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Início dos trabalhos de Crespo no São Paulo

O elenco se reapresenta nesta quinta-feira, dia 26 de junho. Ou seja, os trabalhos retornam basicamente juntos. A partir daí, o desafio de Crespo começa de fato.

