Hernán Crespo revela planos para o uso da base do São Paulo

Hernán Crespo foi apresentado pelo São Paulo nesta terça-feira (24) no estádio do Morumbis. De volta para viver sua segunda passagem pelo Tricolor, o técnico falou sobre o uso da base e sobre como planeja lidar com as Crias de Cotia.

Na sua primeira passagem, Crespo foi o responsável por "puxar" para o profissional nomes que se destacaram no elenco, como Luan na conquista do Paulista de 2021, e até mesmo jogadores que hoje atuam fora do país, como Gabriel Sara.

Na sua resposta, deu uma aspa forte: "Futebol não tem documento". Sem cravar nomes do elenco atual, Crespo deixou claro que seu planejamento passará por quem estiver melhor para jogar.

- Para mim o futebol não tem documento. Se tiver 38 ou 18 anos, quem estiver melhor vai jogar. Quantos anos tinha o Gabriel Sara, o Luan, o Nestor em 2021? Quem merece jogar, vai jogar - destacou Crespo.

Crespo falou sobre suas expectativas com a base do São Paulo (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Início dos trabalhos de Crespo no São Paulo

O elenco se reapresenta nesta quinta-feira, dia 26 de junho. Ou seja, os trabalhos retornam basicamente juntos. A partir daí, o desafio de Crespo começa de fato.

Crespo fará sua estreia oficial pela equipe contra o Flamengo no Maracanã, emendando mais um confronto fora de casa diante do RB Bragantino, mais um clube que briga no G4 do Brasileirão.