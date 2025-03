Palmeiras e São Paulo estão organizando campanhas antirracistas para o jogo desta segunda-feira (10) pela semifinal do Campeonato Paulista. O Palmeiras levantará um bandeirão no gramado do Allianz Parque com a frase "Somos Sociedade". Além disso, os mascotes Periquito e Porco Gobbato carregarão uma bandeira e uma faixa em alusão à campanha. O rapper Rincon Sapiência fará uma participação ao término do aquecimento dos jogadores com "um minuto de barulho".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na manga da camisa do Tricolor, estará estampado a frase "Racismo: menos três pontos". A declaração tem um tom de protesto e sugere uma possível punição esportiva para clubes envolvidos em casos de racismo. Segundo comunicado oficial do próprio São Paulo, trata-se de um "coro" para que as penalizações não sejam apenas criminais, mas também esportivas, incluindo a possibilidade de desconto de pontos.

Caso Luighi imobiliza clubes de futebol

A mobilização acontece após o caso recente envolvendo o jogador Luighi, da base do Palmeiras. Durante a Libertadores Sub-20, um torcedor do Cerro Porteño, com uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante palmeirense enquanto ele deixava o gramado rumo ao banco de reservas.

continua após a publicidade

➡️São Paulo parabeniza Olympiacos e indica avanço em negociações; entenda

Além do gesto racista, Luighi também foi alvo de uma cusparada. O jogador alertou a arbitragem e, aos prantos, precisou ser amparado pelos companheiros no banco de reservas.

O Cerro Porteño foi multado em 50 mil dólares (cerca de R$ 288 mil, na cotação atual), com um prazo de 30 dias para o pagamento a partir da notificação.

continua após a publicidade

Além da multa, o clube paraguaio terá que disputar seus jogos da Libertadores Sub-20 sem a presença de torcedores. No entanto, não sofreu nenhuma punição esportiva.

Veja as imagens da campanha do São Paulo para jogo contra o Palmeiras