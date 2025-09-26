Patrocinadora do Corinthians debocha de Luciano após eliminação do São Paulo

A patrocinadora máster do Corinthians, a casa de apostas Esportes da Sorte, realizou um publicação debochando de Luciano após a eliminação do São Paulo na LDU. Após ser derrotado por 1 a 0 no Morumbis, o Tricolor se despediu da Copa Libertadores nas quartas de final.

Na postagem, a patrocinadora ironizou os números de Luciano nos jogos. Com finalizações e chances perdidas, o jogador chegou a deixar o estádio sob vaias da torcida. Como se fosse um jornal, a casa de apostas adotou um tom irônico para falar do camisa 10 tricolor.

De acordo com o Sofascore, somando ida e volta, Luciano registrou 12 finalizações e acumulou 2,00 gols esperados (xG). Mesmo com o alto volume, o São Paulo não converteu o suficiente; com melhor aproveitamento das chances criadas, o cenário poderia ter sido diferente.

O camisa 10 vive o maior jejum da carreira. O último gol foi em 24 de julho, contra o Juventude. Até agora, são 12 jogos sem marcar, dos quais 11 na atual temporada.

Luciano persegue uma marca relevante em 2025: chegar aos 100 gols pelo clube. No momento, permanece com 97.

➡️Luciano lidera estatísticas em eliminação do São Paulo, mas vive jejum de gols

Luciano perdeu diversas chances contra a LDU (Foto: Alan Morici/AGIF)

Veja o que a patrocinadora do Corinthians escreveu nas redes sociais

AH… É LUCIANO!

O herói da classificação da LDU tem nome: Luciano.

A LDU bateu o São Paulo novamente. Dessa vez, no Morumbis. Pelo placar agregado de 3x0, o time equatoriano despachou o tricolor paulista da Libertadores com um herói improvável. Luciano conseguiu a proeza de finalizar 9 vezes ao gol e não marcar nenhum. Teve finalização de tudo que é jeito. De cabeça, de fora da área, da entrada da área, de dentro da área, da pequena área, em cima da linha, da arquibancada, do camarote, da antena de tv, enfim, foi um show de gols perdidos que renderam a classificação à LDU. Parabéns, Luciano!

