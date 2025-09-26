Nacional repudia publicação da LDU após vitória sobre o São Paulo

O Nacional fez uma publicação em suas redes sociais repudiando uma provocação da LDU ao São Paulo, após a classificação da equipe equatoriana na Libertadores, nesta quinta-feira (25), com vitória por 1 a 0 no MorumBis.

O clube equatoriano publicou uma imagem em suas redes sociais com o placar da partida, uma foto do estádio do Tricolor e a inscrição: "Definitivamente, o Morumbi te mata". A postagem faz referência a uma frase popular entre os torcedores do São Paulo, usada para exaltar a força da equipe jogando como mandante.

A mensagem gerou uma reação negativa do Nacional. No ano passado, o atleta do clube uruguaio, Juan Izquierdo, sofreu um mal súbito durante uma partida contra o São Paulo, pela Libertadores, realizada no MorumBis. Cinco dias depois, o jogador de 27 anos faleceu em um hospital da capital paulista.

A tragédia aproximou o São Paulo e o Nacional. Os dias subsequentes foram de homenagens da torcida Tricolor a Izquierdo, com inclusive uma camisa em homenagem ao atleta. Nesta sexta-feira (26), o clube uruguaio repudiou a mensagem provocativa da LDU.

— O Club Nacional de Football rejeita enfaticamente a mensagem publicada nas redes sociais pela Liga de Quito. Mensagens deste nível abordam um tema muito doloroso, tanto para a nossa instituição quanto para o São Paulo, além de afetar o futebol sul-americano e mundial. Entendemos que tais mensagens atentam contra o trabalho conjunto realizado por todos os clubes na luta contra a erradicação da violência em nosso esporte — disse o clube uruguaio no X.

A LDU não se manifestou oficialmente, até o momento desta publicação, sobre o repúdio do Nacional, mas apagou a provocação de suas redes socais. O São Paulo também não publicou nada sobre o tema.

Izquierdo faleceu aos 27 anos (Foto: Divulgação / Nacional)

Futuro na Libertadores

A LDU venceu o São Paulo por 1 a 0 no MorumBis, em duelo realizado nesta quinta-feira (25), e avançou às semifinais da competição continental. Os equatorianos pegam o Palmeiras na próxima fase, que eliminou o River Plate nas quartas.