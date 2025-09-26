A NFL fará um jogo de temporada regular no Maracanã, no Rio de Janeiro, segundo anunciado nesta sexta-feira (26). Com o sucesso da Liga no Brasil, lotando dois jogos na Neo Química Arena, em São Paulo, nos anos de 2024 e 2025, a marca seguirá a expansão em solo brasileiro com partida em outra grande cidade brasileira.

- Continunando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais animados de jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo: o Rio de Janeiro. Nós estamos ansiosos para trabalhar de perto com os parceiros municipais e estaduais do Rio ao lado do histórico Estádio do Maracanã para aprofundar nossos laços com os 10 milhões de fãs no Brasil e ao redor da América do Sul - disse o comissário da NFL Roger Goodell.

NFL no Brasil

A NFL desembarcou no Brasil pela primeira vez em 2024, para a realização da partida entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, na Neo Química Arena, em São Paulo. Com o país sendo um dos maiores mercados consumidores da Liga no mundo, o público presente no jogo foi de 47.236 pessoas. O resultado foi considerado um sucesso pelos diretores da NFL, que retornou ao solo brasileiro em 2025.

Neste ano, foi realizado um duelo divisional, o que não é muito comum em confrontos internacionais, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O público presente superou o de 2024, com 47.627 pessoas.

Com o sucesso, a NFL anunciou que fará jogos em outra cidade do Brasil: o Rio de Janeiro. O Maracanã sediará a partida no Brasil em 2026, em mais um passo para expandir a imagem da liga no país. O contrato da NFL com o Rio é de, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos.

Neo Química Arena na partida entre Eagles e Packers, em 2024 (Foto: Brooke Sutton/NFL)

Interesse pelo esporte cresce no país

A presença da NFL no Brasil é parte da estratégia de expansão global da liga de futebol americano que, na temporada regular 2025/2026, também realizará jogos na Irlanda, Reino Unido, Alemanha e Espanha. Atualmente, o país é o segundo com mais fãs no mundo fora dos Estados Unidos, ficando atrás apenas do México.

De acordo com Peter O’Reilly, vice-presidente executivo de Negócios dos Clubes, o desejo da organização é estabelecer uma relação longa com o país. Durante evento da NFL Media Summit, dias antes da partida, declarou que outras equipes da liga manifestaram interesse de jogar no Brasil quando o confronto entre Chargers e Chiefs foi anunciado.

O Maracanã sediará uma partida da NFL, em 2026 (Foto: Wagner Meier/AGIF)

