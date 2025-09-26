São Paulo deixa de receber valor milionário após eliminação; saiba quanto

O São Paulo deixou de receber US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 13 milhões) após ser eliminado pela LDU nas quartas de final da Copa Libertadores. O valor correspondia à premiação por classificação à semifinal.

O Tricolor arrecadou cerca de R$ 41,1 milhões em premiações na Libertadores. Nas metas orçamentárias e esportivas, a projeção era avançar até as quartas de final. No entanto, houve frustrações em outras frentes: o clube caiu antes do esperado no Paulistão e na Copa do Brasil.

No estadual, o São Paulo foi eliminado na semifinal pelo Palmeiras e recebeu R$ 44 milhões. A expectativa interna era chegar à final. Na Copa do Brasil, a eliminação ocorreu nas oitavas de final, diante do Athletico, com arrecadação de R$ 5,9 milhões. Assim como na Libertadores, a meta previa avançar ao menos até as quartas.

Esportivamente, o São Paulo tinha a Libertadores como principal meta do ano. Agora, o Tricolor tem somente o Brasileiro para disputar. Na competição nacional, busca encerrar entre os seis primeiros colocados para cravar sua vaga no continental no próprio ano.

São Paulo enfrenta situação financeira delicada

O São Paulo vive situação financeira delicada. O relatório com o balanço de 2024 aponta que a dívida total do clube subiu para R$ 968,2 milhões, aumento de R$ 112,2 milhões em relação aos R$ 856 milhões registrados ao fim de 2023.

continua após a publicidade

O balanço contempla diversas rubricas, entre elas premiações, negociações de jogadores, patrocínios, bilheteria e o FIDC (fundo de investimento do clube).

Entre novembro de 2024 e setembro de 2025, R$ 135 milhões entraram no caixa tricolor, com cerca de R$ 39 milhões amortizados aos investidores.