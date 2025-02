Premiação milionária do Paulistão pode trazer alívio financeiro ao São Paulo

O São Paulo garantiu cerca de R$ 44,45 milhões em premiação no Campeonato Paulista com a classificação para as quartas de final.

Na classificação geral, o Tricolor ocupa a quinta posição e, mesmo em caso de eliminação nesta fase, assegura esse valor. Vale destacar que os R$ 44 milhões correspondem à cota por ser cabeça de chave e disputar o estadual.

Embora a quantia ajude o clube em um momento financeiro delicado, o São Paulo tem ambições maiores na competição. Segundo as metas orçamentárias e esportivas para a temporada 2025, a previsão do clube, conforme os balanços divulgados no início do ano, é que esse valor represente a premiação total do Campeonato Paulista.

O planejamento tricolor inclui alcançar a final do Paulistão, ficar entre os seis melhores do Brasileirão e, na Copa do Brasil e na Libertadores, chegar pelo menos até as quartas de final. Caso conquiste o título estadual, o clube receberá mais R$ 5 milhões.

De acordo com a previsão orçamentária para 2025, o São Paulo projeta um superávit de aproximadamente R$ 45 milhões. As receitas esperadas somam R$ 859,9 milhões, enquanto as despesas devem atingir R$ 815,1 milhões.

São Paulo se planeja para quitar atrasos

Recentemente, alguns jogadores foram questionados sobre eventuais atrasos financeiros por parte do Tricolor. Segundo informações do Lance!, as pendências são referentes a verbas complementares. Entre elas, questões como bonificações e direitos de imagem. Porém, nenhuma ultrapassa quatro meses de atraso.

Embora o dinheiro da premiação do Paulistão não seja necessariamente destinado a esse fim, o São Paulo já possui uma estrutura para quitar esses valores e equilibrar as contas. A quantia conquistada auxilia nas metas financeiras do clube, alinhando-se ao planejamento estabelecido no início da temporada.