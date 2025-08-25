Pablo Maia abre o coração sobre sonho de Seleção Brasileira e confiança de Crespo

Pablo Maia foi uma das grandes estrelas da vitória do São Paulo por 2 a 0 em cima do Atlético-MG pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (24). O jogador tem vivido um dos seus melhores momentos desde quando se recuperou de lesão.

Em fevereiro deste ano, passou por cirurgia no tornozelo após a eliminação no Campeonato Paulista. A recuperação de Pablo Maia supreendeu a todos. Em maio, já estava voltando atuar. Porém, foi com Hernán Crespo que voltou a voar.

Desde quando o técnico assumiu, já foram dois gols marcados. Nesta semana, Pablo Maia assinou sua renovação de contrato até 2029. Após o jogo, exaltou o feito. Revelado em Cotia e no clube desde os 15 anos, o volante já chegou a entrar na mira de alguns times da Europa no passado, mas sempre que fala do Tricolor é direto: se sente em casa.

- Pra mim foi muito feliz renovar contrato com o São Paulo, que é minha casa. Agora a gente coroando com essa vitória no Brasileiro, que a gente tem que continuar somando ponto e brigando na parte de cima da tabela. Eu tô muito feliz de estar ajudando o São Paulo, ganhando confiança e dando o meu melhor dentro de campo - disse Pablo Maia.

A confiança de Crespo também foi algo exaltado pelo jogador. O sistema do técnico e a forma que tem trabalhado com os jogadores chama atenção.

Mesmo atletas com características mais ofensivas têm aparecido no ataque. Na mesma linha, nomes como Bobadilla e Marcos Antônio também podem ser citados. Na fala de Pablo Maia, a confiança que Crespo passa é a principal resposta para isso.

- Acho que a confiança que ele está passando e a liberdade que a gente tem para fazer nossos gols e atacar está sendo muito importante, para a gente ajudar nessa parte ofensiva também - completou.

Pablo Maia sonha com Seleção Brasileira

Em alta no São Paulo, Pablo Maia não está na lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti. Porém, o jogador também destacou o assunto. Para ele, é algo que pode ser visto como um grande sonho.

- Todo jogador almeja chegar na Seleção, eu também quero estar. Vou seguir dando meu melhor dentro do clube e fazendo a minha parte - disse o jogador.