São Paulo anuncia renovação com Pablo Maia
Jogador foi revelado em Cotia
O São Paulo anunciou a renovação de contrato com Pablo Maia até 2029. O time oficializou o acordo nas redes sociais nesta sexta-feira (22), na parte da noite.
Aos 23 anos, o volante foi revelado nas categorias de base, em Cotia, e desde 2021 tem ocupado um posto importante no Tricolor Paulista. Inclusive, esteve presente em campanhas importantes como a conquista da Copa do Brasil em 2023.
O antigo contrato de Pablo Maia com o São Paulo terminava no final de 2027. Natural de Brazópolis-MG, Pablo chegou ao CFA de Cotia em 2017, aos 15 anos de idade. Sua estreia na equipe principal foi em 2021, quando Hernán Crespo o relacionou para o jogo contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Desde então, se tornou ponto importante no meio de campo do Tricolor.
Efetivado no elenco principal em 2022, depois de atuar na Copinha com a equipe sub-20, Pablo se tornou peça importante nas campanhas que renderam ao São Paulo a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa Rei de 2024. Até o momento, soma 165 partidas pelo clube, com oito gols marcados e quatro assistências.
Pablo Maia falou sobre sua renovação com o São Paulo
Pablo Maia falou sobre a renovação e demonstrou palavras de carinho após sua renovação de contrato com o São Paulo.
- Estou muito grato pela onfiança que tenho no meu trabalho, fico muito feliz por esse reconhecimento, porque acredito que, como um atleta do São Paulo, que vem de Cotia e agora renova por mais tempo aqui, é um momento de felicidade. Sou muito grato por tudo que tem acontecido na minha vida. Procuro dar o meu melhor e também ser uma boa pessoa dentro de campo, para que eu possa ser uma inspiração para os meninos de Cotia - disse o jogador após o anúncio da renovação.
