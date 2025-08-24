São Paulo vence o Atlético-MG no Morumbis e se aproxima do G-6 no Brasileirão
Tricolor bateu o Atlético por 2 a 0 no Morumbis
O São Paulo venceu o Atlético-MG por 2 a 0 em jogo que foi disputado neste domingo (24) pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no Morumbis, com 26.364 mil torcedores presentes.
Pablo Maia quem abriu o placar com um gol marcado na entrada da área. Gonzalo Tapia foi o autor do segundo. O Galo até chegou a balançar as redes, com Victor Hugo, mas teve o gol anulado.
Com o resultadom o Tricolor está na sétima colocação, com 32 pontos. Enquanto isso, o Atlético cai para a 12ª, com 24.
Como foi o jogo?
A partida começou morna para ambos os lados. Nos primeiros minutos, o jogo acontecia muito pelo lado esquerdo do campo. A posse pertenceu ao São Paulo até os 20 minutos do primeiro tempo. Quanto ao Atlético, o time conseguia poucas arrancadas. Até então, uma das mais perigosas com Rony, ex-Palmeiras. A defesa são-paulina conseguiu travar.
Em alta, Pablo Maia voltou a aparecer, no seu "jeitinho". O volante, que renovou contrato com o Tricolor nesta sexta-feira (22), recebeu na entrada da área e soltou a bomba no canto direito do gol de Everson, colocando a equipe na frente do placar. Na comemoração, um detalhe interessante: Marcos Antônio, que trabalhava com Pablo e Bobadilla no meio, foi abraçar Hernán Crespo antes de se juntar ao grupo.
O São Paulo seguiu pressionando. O grande destaque do primeiro tempo estava sendo do trio de volantes, com Bobadilla, Pablo Maia e Marcos Antônio. Mesmo sem bola, os três conseguiam trabalhar a tática e a estratégia do jogo. Do lado do Atlético, a equipe não conseguia criar jogadas e lidar com a pressão.
Everson salvou o Galo de ir para o intervalo com dois gols de desvantagem. Aos 37 minutos, Ferreirinha conseguiu arrancar e correu para ficar em uma posição legal. O jogador finalizou, mas o goleiro defendeu. O Tricolor ganhou uma preocupação. Após sentir o posterior da coxa, Marcos Antônio deixou o gramado com dores. O atleta está na lista de pré-convocados de Ancelotti. Rodriguinho entrou no seu lugar.
O Atlético chegou a empatar com Victor Hugo, que bateu de cabeça. Porém, a arbitragem alegou impedimento, confirmado pelo VAR e o gol foi anulado. As equipes foram para o intervalo com vantagem do time da casa.
O Galo voltou mais intenso no segundo tempo. Nos primeiros dez minutos, muito do jogo acontecia na área do São Paulo. A estratégia do time mineiro era arriscando jogadas pelo alto. A torcida no Morumbis começou a pedir Luciano. Crespo atendeu e colocou o jogador no lugar de Ferreirinha.
A resposta veio aos 35 minutos da etapa final. Luciano conseguiu uma ótima jogada para Gonzalo Tapia, que havia acabado de entrar em campo. O jogador finalizou de cabeça, comemorou com os colegas e não deu chance para Everson. E muito do destaque para o camisa 10 tricolor, que com o calcanhar confundiu a defesa mineira.
A partida terminou em vitória por 2 a 0 para o São Paulo, que chega ao seu oitavo jogo sem perder. O Atlético, por sua vez, caiu para a 12ª posição na tabela e vive sua segunda derrota seguida na competição.
O QUE VEM POR AÍ
O São Paulo volta a campo no dia 30, sábado, contra o Cruzeiro. Jogo acontecerá no Mineirão. Enquanto isso, o Atlético joga na quarrta-feira, dia 27, também contra o Cruzeiro, mas pela Copa do Brasil.
✅ FICHA TÉCNICA
SÃO PAULO 2 X 0 ATLÉTICO-MG
21ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: domingo, 24 de agosto de 2025, às 20h30
📍 Local: Morumbis, São Paulo (SP)
🥅: Gols: Pablo Maia (1-0), Tapia (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Everson, Igor Gomes (CAM); Enzo (SPFC)
🧑⚖️ Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
🏁 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
⚽ ESCALAÇÕES
SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)
Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Marcos Antônio (Rodriguinho) e Enzo Diaz; André Silva (Gonzalo Tapia) e Ferreirinha (Luciano).
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Gabriel Menino, Iván Román, Vitor Hugo, Caio Paulista; Alan Franco (Gustavo Scarpa), Fausto Vera; Reinier (Alexsander), Igor Gomes; Rony, Júnior Santos (Biel).
