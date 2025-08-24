O São Paulo foi um dos motivos da CBF ter remanejado as datas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. A entidade antecipou a rodada final do Brasileirão para o dia 7 de dezembro e transferiu a decisão da Copa do Brasil para o dia 21 do mesmo mês. Diferente do Flamengo, que se opõe as mudanças, o Lance! apurou que o Tricolor, até o momento, tem lidado com o assunto de forma tranquila.

O objetivo é evitar conflito de datas caso algum clube brasileiro se classifique para a Copa Intercontinental da Fifa, que acontece em dezembro. Atualmente, Palmeiras, Flamengo e São Paulo seguem vivos na disputa da Libertadores, torneio que garante ao campeão uma vaga direta no jogo 3 da competição internacional.

No mais, os times vivem posições opostas. O Flamengo discordou da atitude da entidade brasileira em mexer nas datas, pois usaria o período inicialmente reservado à Copa do Brasil para descanso e também treinamentos. O Palmeiras, por sua vez, se manifestou de forma oficial sobre o assunto. A posição do clube alviverde foi favorável a mudança.

Do lado tricolor, ninguém - seja diretoria ou comissão -, se opôs também. A reportagem apurou que, até o momento, não existiram problemas ou uma oposição, mas que ainda não há um manifesto oficial, como o do Palmeiras.

Brasileirão irá terminar antes do previsto e São Paulo não se opõe (Foto: Divulgação)

CBF ajusta calendário, antecipa o final do Brasileirão e adia Copa do Brasil

Com a alteração da data final do Brasileirão, que acontecerá quase duas semanas de antecedência, as rodadas 27, 29, 31 e 33 foram remanejadas e serão disputadas nos dias 5 e 19 de outubro, 2 e 9 de novembro. Inicialmente, o período estava reservado para as semifinais e finais da Copa do Brasil.

Para os outros times que não estão na disputa da Libertadores, a mudança também é vista com bons olhos. Com o final do Brasileirão no dia 7, as equipes poderão antecipar as férias dos jogadores e planejamentos para a próxima temporada.

Os jogos decisivos da Copa do Brasil foram transferidos para dezembro, ocupando os dias 10, 14, 17 e 21 de dezembro. Há a chance de que os jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil sejam disputados no dia 26 de novembro.

Além disso, a mudança garante um período maior de descanso para os atletas no fim do ano e oferece às equipes mais tempo de preparação para a temporada de 2026. A expectativa é que isso resulte em melhor desempenho técnico, físico e esportivo em 2026, reforçando o compromisso com a evolução do futebol nacional.

Por fim, o ajuste também aproxima as datas das decisões da Copa do Brasil, que passarão a ser disputadas em sequência.



