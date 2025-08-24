São Paulo: Marcos Antônio e André Silva devem passar por exames

O São Paulo ganhou duas preocupações após a vitória contra o Atlético-MG. O Lance! apurou que Marcos Antônio e André Silva devem passar por exames nesta segunda-feira (25).

Marcos Antônio deixou o gramado ainda no primeiro tempo, após sentir a posterior da coxa esquerda. Ao que tudo indica, o jogador está confiante e a decisão de sair foi dele, visando não piorar um possível quadro médico.

Existe uma questão por trás. Marcos Antônio está na pré-lista de convocados de Carlo Ancelotti. A lista oficial será divulgada nesta segunda-feira (25). O jogador era visto com bons olhos pela comissão, que chegou a acompanhar o jogo contra o Atlético Nacional.

Quanto a André Silva, o exame será no joelho. Também titular, a reportagem confirmou que ele teria deixado o gramado do Morumbis com dores. O São Paulo deve divulgar os quadros oficiais na reapresentação deste começo de semana.

Artilheiro, André Silva é uma das principais peças do setor ofensivo tricolor.

Marcos Antônio deixou o gramado de maca (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Marcos Antônio estava na mira de Ancelotti

Marcos Antônio foi o único representante do São Paulo na lista de pré-convocados para a Seleção Brasileira.

Com Hernán Crespo, o volante tem sido um dos destaques. Com posto de titular, é visto como uma das principais peças do elenco tricolor. Como de costume, uma avaliação deve ser feita após a partida e na reapresentação do clube. O São Paulo deve informar em breve.