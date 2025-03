Oscar tem evolução e acende esperança no São Paulo

Oscar evoluiu no tratamento da sua lesão e acendeu um sinal de esperança para o São Paulo. Na reapresentação do elenco nessa segunda-feira (31), o jogador treinou com bola.

Com uma lesão leve na coxa, o Lance! apurou que o time ainda não tem certeza se o veterano irá viajar com a delegação para a estreia na Copa Libertadores.

Isso porque na terça-feira (1), antes do elenco embarcar para a Argentina, Oscar passará por mais uma avaliação. E a partir daí, o Tricolor terá uma resposta concreta.

O clube não fará Oscar atuar no sacríficio. Pelo contrário, a situação do jogador é vista com muita cautela, muito para evitar uma lesão mais complicada e não correr o risco de perdê-lo por mais tempo - como acontece com Lucas Moura, que está fora desde a semifinal do Paulista e ainda sem previsão de volta.

São Paulo adota cautela com Oscar (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

São Paulo voltou a treinar nessa segunda-feira

O São Paulo folgou no domingo, após o empate contra o Sport, e voltou a treinar nessa segunda-feira. Os jogadores com maior minutagem no final de semana passaram por trabalhos físicos, enquanto o restante trabalhou posse de bola, com um duelo de sete contra sete em campo reduzido.

O time treina na terça-feira, viaja em voo fretado e na quarta-feira, dia 2, enfrenta o Talleres em Córdoba - pelo continental.