Do SUS à Itália: ex-São Paulo e Cruzeiro encontra paz na quinta divisão após superar grave lesão

Nascido em Santos (SP), o zagueiro Matheus Vieira trilhou um caminho árduo até chegar ao Ellera Calcio, da quinta divisão italiana. Sua trajetória no futebol começou nos times da Baixada Santista (Jabaquara e Portuguesa Santista), até a chegada ao São Paulo em 2017.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em 2020, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e chegou a treinar pelo tricolor com o técnico Fernando Diniz, até se transferir ao Cruzeiro em 2021, onde atuou pelo sub-20 e treinou com Vanderlei Luxemburgo.

Após a passagem por Minas Gerais, rodou um pouco mais em busca de afirmação, até a oportunidade de disputar o Campeonato Paulista A2 2023, pelo São Caetano. No entanto, ainda na pré-temporada, em 2022, uma grave lesão no joelho o afastou dos gramados. Sem contrato assinado, o jogador teve que arcar sozinho com os custos, tanto financeiros quanto psicológicos, do tratamento e passou por uma cirurgia pelo SUS.

continua após a publicidade

Matheus Vieira, quando defendeu o Cruzeiro (Foto: Victor Monteiro)

- Bom, esse período foi muito difícil para mim depois da cirurgia, porque eu não tive auxílio. Então, fui buscando alguns fisioterapeutas com os quais trabalhei no São Paulo e no Cruzeiro. Eles, sim, me auxiliaram a fazer exercícios de academia e de equilíbrio. Foi onde fui me reestruturando para voltar 100%, o mais rápido possível. Enfrentei muitas dificuldades e promessas não cumpridas. O clube (São Caetano) não cumpriu o que havia prometido, no que diz respeito ao auxílio após a cirurgia, ao tratamento e à recuperação, e não recebi todo esse apoio. Foi muito difícil para mim, mas hoje busco os meus direitos e tenho certeza de que, no futuro, isso será recompensado - disse o jogador com exclusividade ao Lance!.

No segundo semestre de 2023, Matheus se mudou para a Itália com a família de sua esposa e seu filho. Graças ao "permesso", pôde acompanhar o filho no país europeu. Após resolver as questões burocráticas, ingressou no Sangiustese VP, da quinta divisão italiana, onde era o único estrangeiro. Para ir aos treinos, viajava de trem de Fano a Morrovalle, um trajeto de 2h30 de ida e 2h30 de volta.

continua após a publicidade

- Era uma grande viagem fazer esse bate e volta todos os dias, mas era a oportunidade que eu estava tendo e eu tinha que abraçar da melhor forma possível. Foi aonde tive a oportunidade de jogar pelo clube. Sou muito grato por poder voltar a jogar ali, depois de um tempo parado, também após a lesão. Foi muito especial para mim, independente dessa trajetória em que fiquei por uns quatro meses fazendo esse caminho. Mas para mim, era um momento especial de poder estar voltando a jogar - relata.

Matheus Vieira tranalhou no São Paulo com Fernando Diniz (Foto: Igor Amorim/São Paulo)

- E nesse tempo todo, eu ficava vendo alguns vídeos, assistindo a jogos, analisando os melhores momentos e sempre pensando em algo que eu poderia estar fazendo dentro de campo. Além disso, poder voltar para casa, onde estava a minha família, e no dia seguinte fazer o trajeto novamente. Mas, para mim, era muito especial poder retornar a jogar e sempre buscar algo melhor - completa Matheus.

Atualmente, Matheus defende o Ellera Calcio, onde é titular absoluto, também na quinta divisão italiana. Desde que retornou aos gramados após a cirurgia, o zagueiro já disputou quase cinquenta partidas profissionalmente. Após a luta para voltar aos gramados, o jogador afirma que conseguiu encontrar ‘paz’ na carreira.

- Sim, com certeza. Foi a minha paz, realmente, porque estou do lado da minha família, jogando no futebol europeu. Para mim, foi um sonho estar conseguindo me reestruturar aqui e dando sequência. Já é o meu segundo ano jogando, estou jogando bem, titular 100%, sem lesão. Para mim, foi um sonho realizado e poder ter dado a volta por cima foi, com certeza, muito especial - completa.