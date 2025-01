Oscar é mais discreto em estreia como titular, mas mostra polivalência no meio

Em seu retorno ao São Paulo, o meia Oscar teve sua primeira chance no time titular do Peixe no empate deste domingo (19), diante do Flamengo, pelo último compromisso na FC Series, competição de pré-temporada que o alvinegro disputou.

Ao contrário do jogo contra o Cruzeiro, Oscar atuou por quase 70 minutos e, apesar do tempo maior nesta partida, foi mais discreto e participou menos de jogadas capitais do duelo. O meia iniciou atuando por dentro e atrás do centroavante Calleri. O São Paulo usou o tradicional 4-2-3-1 e teve Lucas Moura pelo lado esquerdo e Ferreira pelo lado direito.

Nesta formação, o meia atua com o objetivo de servir mais rapidamente o atacante centralizado e, muitas vezes, recuar para ajudar com a transição da equipe. Quando caía para um dos lados, costumava descer pelo esquerdo, enquanto Lucas Moura saia da lateral e fechava por dentro, característica já conhecida no camisa 7.

Oscar foi titular pela primeira vez no São Paulo no amistoso diante do Flamengo. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Na volta do intervalo, Oscar mudou de posição. O camisa 8 passou a jogar pela direita, invertendo de lado com Ferreira, enquanto Lucas Moura saiu e Luciano passou a jogar centralizado como segundo atacante, formando a dupla com Calleri já conhecida pela torcida.

Oscar foi questionado sobre seu entrosamento com os jogadores de frente e a forma como tem se posicionado em campo. O meia reforçou que está em fase de adaptação ao estilo de jogo de cada companheiro, mas viu um bom desempenho do time contra o Flamengo.

- Temos muitas opções do meio para frente. Estamos tentando nos adaptar o mais rápido possível. Tivemos amistosos difíceis com Cruzeiro e Flamengo, mas agora vamos descansar e nos entrosar o mais rápido possível para começar o Paulista bem - afirmou.

Apesar de estar no começo da temporada, o meia sabe que terá um longo calendário ao longo do ano e, caso siga sendo uma peça recorrente no time titular, independente da posição na linha do meio, precisará ter uma parte física bem desenvolvida. O meia ressaltou que, assim como o restante do elenco, voltou de férias agora e está pegando o ritmo de jogo a cada treino ou jogo.

- Estamos num começo de temporada. Não tem como falar de ritmo porque chegamos aqui não faz nem duas semanas. É bem começo, não só eu como outros também sentem isso. Ao longo da temporada vamos pegando mais ritmo de jogo. Estou me esforçando o máximo. Lógico que o futebol aqui [Brasil] é mais corrido do que era na China, então estou treinando para pegar esse ritmo o mais rápido possível. Tem muitos jogos pela frente - declarou.

Outro atributo trabalhado pelo camisa 8 é a bola parada. Contra o Flamengo, Oscar cobriu quase todas as bolas paradas, principalmente os escanteios. O meia sempre foi conhecido pela qualidade na batida de bola e pretende manter-se assim no Tricolor. Para ele, o tempo de treino será fundamental para dar mais assertividade às jogadas desse estilo.

- Acho que bola parada é muito importante no futebol. Eu treino bastante. Estou numa fase dos outros jogadores entenderem meu jeito de bater na bola, mas com esses dois jogos as bolas paradas já foram boas. Esperamos melhorar cada vez mais para termos bons resultados nas bolas paradas ofensivas e defensivas - completou.